Сахалинские врачи поддерживают увлечение сахалинцев скандинавской ходьбой
Больше 150 человек - и все с палочками. На популярных тропах в окрестностях гостиницы «Санта» в Южно-Сахалинске собрались любители скандинавской ходьбы. В акции приняли участие как опытные, так и начинающие последователи движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Это панацея от всех недугов. Как стала заниматься палочками, появилась легкость, энергия, - делится одна из участниц акции Лора Чайка. Она постоянно проживает в доме-интернате. Два раза в неделю приходит на тренировки на стадион. - Скандинавская ходьба дает нагрузку на грудную клетку, заставляет активнее работать человеческий мотор – сердце. Столько сил прибавилось. Спасибо палочкам и организаторам за то, что делают людей счастливыми, - добавила женщина.
Врачи, организовавшие акцию, подтверждают положительное влияние этого увлечения на организм. Показатели здоровья, начиная от уровня гемоглобина до состояния костно-мышечного аппарата, у физически активных граждан на несколько порядков выше, чем у людей, не вовлеченных в спорт. По данным регионального координатора проекта «Старшее поколение», заместителя главного врача центра медпрофилактики Елены Столяровой, в областном центре более 40% населения занимается физкультурой и спортом.
- Вполне возможно довести долю горожан, приверженных спортивному движению до 60%. Для этого есть все возможности. Кому не по силам турники и лыжи, могут просто ходить. Сегодня организовано несколько дистанций – 500 метров, 3 и 6 километров. Большинство собравшихся прошли весь маршрут. Не нужно сразу идти на олимпийский рекорд. Любая нагрузка должна соответствовать состоянию организма, - рассказала Елена Столярова.
Тут же, на месте акции специалисты центра медицинской профилактики организовали обследование всех желающих. Участники мероприятия могли проверить здоровье до начала старта и по завершении массовой ходьбы. В программе скрининга - определение индекса массы тела, насыщение гемоглобина кислородом, содержание веществ табачного дыма в организме, измерение артериального давления, консультация врача-терапевта, тестирование на риск сердечно - сосудистых заболеваний и возникновения инсульта.
Дебютантом массового мероприятия оказался пятиклассник Данил Ри. Хотя его сердце отдано хоккею и волейболу, в пользе нового для него направления он убедился в полной мере.
- Ходьба укрепляет спину и ноги. Если много ходить, то можно стать похожим на своих кумиров – хоккеистов Алексея Еремина и Руслана Берникова, - рассказывает о своих увлечениях мальчик.
- Развивая массовые занятия физкультурой и спортом, можно добиться главного результата – оздоровления нации. Личные достижения каждого сольются в общий результат. Цель, обозначенная Владимиром Путиным о попадании России к 2020 году в клуб стран «80+» , реальна, - подытожила итоги главный врач областного центра медицинской профилактики Елена Малицкая.
Организаторы акции обещают проводить подобные мероприятия на регулярной основе и приглашают всех желающих присоединяться к спортивно-оздоровительному движению. О датах следующих акций будет дополнительно объявлено в СМИ.
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