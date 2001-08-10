Сахалинцы отправились на всероссийский форум «Амур»

10 молодых и активных жителей области отправились в Хабаровский край, на федеральный молодёжный образовательный форум «Амур», чтобы представить островной регион и презентовать свои проекты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Сегодня в Хабаровском крае (поселок Солнечный) стартует федеральный молодёжный образовательный форум «Амур». Его участниками за три смены станут более 1000 представителей молодёжных сообществ и общественных организаций регионов России.

Анастасия Хван является специалистом отдела организации мероприятий МБУ «Центр молодежных инициатив» областного центра. Ее проект «Школа лидер», направлен на развитие лидерства и наставничества среди школьников Сахалинской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Форум образовательный, поэтому я в первую очередь еду за получением новых знаний, новых технологий и методов работы в области добровольчества и волонтерства, которые я смогу потом применить, вернувшись домой. Ну и вторая не менее важная цель, это презентация и защита своего проекта! Я надеюсь, жюри по достоинству его оценит, - отметила Анастасия Хван.

Невельчанин Иван Чирков, ведущий специалист-эксперт отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа. На форуме будет защищать проект в сфере профориентации молодёжи, рабочее название которого «Профориентационная лаборатория «ПроАктив».

- Главная цель моего проекта - создать условия для профессионального самоопределения молодых людей (выпускников школ), которые будут возвращаться в муниципальное образование для реализации своего карьерного плана, - отметил Иван. - Потому что молодежь сейчас не понимает, почему стоит возвращаться домой. В основном судят по «обложке» города, не понимая, сколько возможностей есть на местах.

Первая смена, на которую отправились сахалинцы, носит название «Дальний Восток — территория развития». Она предназначена специально для дальневосточников, а значит это возможность собраться вместе и обсудить сложившуюся в регионах обстановку, разобраться в чём главные проблемы и в чём главные возможности развития дальневосточных территорий.

Образовательная Программа форума будет поделена на несколько этапов. Первый - структурированный разговор о существующих представлениях участников о Дальнем Востоке. Честный и открытый диалог и формулирование настоящей картины происходящего. Второй - выявление проблемных зон, «тупиков», очевидных и скрытых системных противоречий. Третий - организованное самоопределение участников вокруг тех областей деятельности, в которых их инициативы будут наиболее актуальны.

В течение смены участники получат инструменты для эффективной деятельности: тематические мастер-классы, семинары, игропрактики.

Среди приглашённых спикеров первой смены будут заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО, председатель избиркома Хабаровского края, представитель Министерства здравоохранения края, политтехнолог, директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на ДВ», председатель Комитета по молодёжной политике и Губернатор Хабаровского края.

Завершится первая смена 12 июня.