Команды Холмска, Ноглик и Южно-Сахалинска сразятся в финале областного чемпионата по хоккею

Сахалинцев приглашают на финальные игры чемпионата по хоккею на Кубок губернатора островного региона среди любительских команд. Заключительные встречи пройдут 10, 11 и 12 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Так, в минувшие выходные хоккейные баталии первой лиги определили новых финалистов, которые сразятся за заветный трофей.

Первыми в борьбу вступили «Северная Звезда» (Ноглики) и «Кристалл» (Южно-Сахалинск). Для последних игра оказалась непростой. Уже на первой минуте южане получили от северян «пулю» в ворота, а на девятой - ещё одну. Так, ногликцы не переставали кормить соперника шайбами до конца третьего периода. Упорное сопротивление и воля к победе «Кристалла» не принесло результатов, и только на 55-ой минуте им всё же удалось ответить обидчику одной забитой шайбой. Но к тому моменту исход игры был уже очевиден, южносахалинцам пришлось уступить победу гостям с разгромным счётом 1:10 (0:4;0:2;4:1). Тем не менее, обе хоккейные команды прошли в финал.

Настоящая жара развернулась на следующий день, когда на ледовом поле «Арена Сити» встретились южносахалинский «Корпус» и холмские «Морские Львы». В противостоянии соперники буквально наступали друг другу на пятки. Первыми (на четвёртой минуте) счёт открыли «львы», но уже через минуту получили резкий ответ от оппонента. Холмчане тоже не стали затягивать с ответом и через некоторое время забили ещё один гол. На 15-ой минуте вновь отличились хоккеисты «Корпуса», молниеностно поразив ворота противника. После этого южносахалинцам удалось оформить ещё одну шайбу. Во втором периоде «красные» продолжили напирать и как результат – ещё один забитый. С кооперировавшись на 33 минуте, холмчане снова дали о себе знать и загнали в сетку хозяев ответную шайбу. На первых 30 секундах третьего периода «львы» добавили ещё одну «оплеуху» сопернику, но следом сразу же получили «сдачу». Далее холмчане уже не давали спуска грозному сопернику. За оставшиеся 13 минут они сумели забить подряд ещё три гола. Итог – 7:5 в пользу «Морских Львов».

Среди юниоров за выход в плей-офф первенства по хоккею померились силами макаровская «Виктория» и невельский «Океан». Игра была не менее динамичной, чем у взрослых. По результатам напряжённого матча «Океану» удалось одолеть соперника со счётом 7:5 (2:1;1:1;4:3). Вместе с тем, на следующий день невельчан разгромил троицкий «Авангард», оформив 14 шайб и не получив в ответ ничего. Счёт 14:0 (4:0;3:0;7:0).

Борьба за выход в плей-оф у юниоров продлится до середины июня. В ближайших выходных болельщиков приглашают на финальные игры чемпионата Сахалинской области среди любительских команд. Поддержать островных хоккеистов приглашаются все желающие.