Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2018
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На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:17, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Томари появилось отделение по сноуборду

В Томари появилось отделение по сноуборду на базе детской спортивной школы города.  Набор детей уже открыт для детей с 9 до 14 лет. Тренировать юных сахалинцев будет Анастасия Мельникова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Как отмечает директор школы Юрий Капранов, спортивный инвентарь планируется приобретать за счет внебюджетных средств спортивного учреждения.

Сегодня в школе занимается 302 ребенка. В спортивном учреждении развивается 7 видов спорта: футбол, волейбол, биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, пулевая стрельба, бокс. Сноуборд станет восьмым отделением.

Узнать всю информацию и записаться можно по телефону: 8 (424)-462-68-06.

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