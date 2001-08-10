В Томари появилось отделение по сноуборду на базе детской спортивной школы города. Набор детей уже открыт для детей с 9 до 14 лет. Тренировать юных сахалинцев будет Анастасия Мельникова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Как отмечает директор школы Юрий Капранов, спортивный инвентарь планируется приобретать за счет внебюджетных средств спортивного учреждения.

Сегодня в школе занимается 302 ребенка. В спортивном учреждении развивается 7 видов спорта: футбол, волейбол, биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, пулевая стрельба, бокс. Сноуборд станет восьмым отделением.

Узнать всю информацию и записаться можно по телефону: 8 (424)-462-68-06.