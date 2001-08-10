Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2018
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На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
15:37, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Открытая тренировка по грэпплингу пройдет в Южно-Сахалинске

8 июня в 18.00 в Южно-Сахалинске по ул. Горького, 26 (спортивный зал Политехнического колледжа) пройдет открытая тренировка по грэпплингу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде.

В тренировке примут участие самые младшие спортсмены – ребята 5-6 лет. А проведет тренировку чемпион мира по гэпплингу Меджидов Явер.

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