Открытая тренировка по грэпплингу пройдет в Южно-Сахалинске

8 июня в 18.00 в Южно-Сахалинске по ул. Горького, 26 (спортивный зал Политехнического колледжа) пройдет открытая тренировка по грэпплингу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде.

В тренировке примут участие самые младшие спортсмены – ребята 5-6 лет. А проведет тренировку чемпион мира по гэпплингу Меджидов Явер.