Воспитанник «Кристалла» стал мастером спорта

Министерством спорта, туризма и молодежной Сахалинской области присвоен разряд кандидата в мастера спорта спортсмену отделения бокса дворца спорта «Кристалл» Баишбеку Уулу Жусуп. Соответствующее распоряжение министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков подписал 31 мая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле»

В апреле воспитанник тренера Александра Якушева завоевал золотую медаль на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу, которое прошло в городе Нерюнгри в Якутии. Тогда Баишбек победно завершил финальный бой с сильным соперником, и в результате обеспечил себе путевку на всероссийское первенство, которое состоится в конце июня, а также выполнил норматив КМС.

Тренер спортсмена Александра Якушев рассказал, что его подопечный в общей сложности занимается боксом около пяти лет, и показывает достойные результаты. Очередной победой спортсмена стало выполнение норматива по разряду кандидата в мастера спорта.

Баишбек Уулу Жусуп стал двадцать восьмым спортсменом «Кристалла», имеющим этот разряд. В числе кандидатов в мастера спорта среди воспитанников дворца спорта есть представительницы чир спорта и несколько боксеров.