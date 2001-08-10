Островные тяжелоатлеты завоевали три золотые медали чемпионата ДФО
В Холмске, где проходит чемпионат ДФО по тяжелой атлетике, после женщин в штанге вышли представители легких весовых категорий у мужчин.
В весе до 56 кг чемпионом Дальневосточного федерального округа стал Роман Доровских из Поронайска. Второй призер – Ренат Магерамов из Холмска, третий – Дмитрий Ляшун из островной столицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В весовой категории до 62 кг победил мастер спорта из Холмска Сергей Ю. В сумме двоеборья всего 3 кг проиграл ему Никита Хартанович из Владивостока. Атлет из столицы Приморья не только занял второе место, но и выполнил норматив мастера спорта России.
В категории до 69 кг сильнейшим стал Саид Мамакулов из Холмска. Его результат 265 кг (рывок 120 кг, толчок 145 кг).
Мастер спорта международного класса Олег Волков из Комсомольска-на-Амуре принимал поздравления с победой в весе до 85 кг. Результат чемпиона ДФО – 351 кг (рывок 161 кг, толчок 190 кг).
- Сегодня в программе чемпионата самые престижные – тяжелые весовые категории (до 94, до 105 и свыше 105 кг). Начало в 12:00. Ждем побед от наших лидеров мастера спорта Николая Николайчева, МСМК Максима Шейко и мастера спорта Олега Агейчика, - сказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Артур Никитин.
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