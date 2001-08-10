Соревнования среди силовых структур прошли в Южно-Сахалинске
8 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» прошел очередной этап спартакиады Сахалинской региональной организации «Динамо» по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников силовых ведомств. В соревнованиях приняли участие коллективы 11 государственных структур.
Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, среди них сборная команда Главного управления МЧС России по Сахалинской области, в составе которой были начальник караула 4 пожарно-спасательной части (г. Корсаков) Илья Бондаренко, пожарный 23 пожарной части (г. Долинск) Александр Чупров, заместитель начальника 6 пожарно-спасательной части (г. Южно-Сахалинск) Рустам Байтемиров и психолог 1 отряда ФПС по Сахалинской области Анастасии Видоменко.
Все этапы соревнований по бегу (2 этапа у мужчин и в 1 этап для женщин) начинались с масс-старта. Борьба каждого участника за результат сопровождалась противостоянием с погодными условиями сурового сахалинского лета – в этот день к традиционно низкой температуре воздуха, добавился пронизывающий ветер. В упорном состязании команда «чрезвычайного» ведомства заняла почетное второе место. Лучшее время показали сотрудники команды Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Росгвардии.
«Мы получили колоссальное удовольствие от выступления и огромную мотивацию к улучшению результатов нашей команды. Передохнём и начнем подготовку к следующему этапу, который, надеюсь, будет ещё более успешным. В третьей декаде июня пройдут соревнования по мини-футболу в рамках очередного этапа областной спартакиады, проводимой Сахалинским региональным обществом "Динамо"» - рассказал старший инспектор по боевой и физической подготовке 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Константин Калитько.
Коллектив Главного управления МЧС России по Сахалинской области благодарит коллег за проявленную волю к победе и желает им отличных результатов на следующих этапах спартакиады.
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