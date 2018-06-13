«Сахалин-2007» завоевал право сыграть в финале международного фестиваля «Локобол-2018-РЖД» в Москве

В Хабаровске завершился межрегиональный этап международного фестиваля «Локобол-2018-РЖД». Участниками состязаний были восемь команд. Семь из них представляли Дальневосточный федеральный округ, и впервые в истории турнира в нем приняла участие команда из Южной Кореи («Iksan Junior»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики области.

Турнир стартовал с предварительного этапа. В подгруппу «А» были включены «СКА-Хабаровск», «Горняк» (Райчихинск), «Луч-Энергия» (Владивосток) и «Амур» (Ленинское).

В подгруппе «Б» путевки в полуфинал оспаривали ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Iksan Junior» (Республика Корея), «Юность» (Комсомольск-на-Амуре) и «ДЮСШ-4» (Якутск).

Островной регион представляла команда мальчиков 2007 г.р. (тренер Станислав Ким). На предварительном этапе она заняла первое место. «Сахалин-2007» сыграл вничью с «Юностью» из Комсомольска-на-Амуре (0:0), а затем разгромил «Iksan Junior» (4:0) и «ДЮСШ-4» (6:1).

- Начали турнир не очень хорошо. «Юность» оборонялась большими силами, а у нас не шла последняя передача. За матч создали 3-4 голевых момента, но реализовать их не смогли. На последней минуте едва не пропустили, но обошлось. В игре с корейцами тоже была куча моментов. Если бы в ворота залетело все, что мы создали, счет был 9:0 или 10:0. В игре с «ДЮСШ-4» оставили соперников без мяча. Забили шесть, а могли гораздо больше. Гол пропустили из-за того, что заигрались впереди, - говорит тренер островной команды Станислав Ким.

В полуфинале сахалинцы играли с «Горняком» из Райчихинска. Подопечным Станислава Ким удалось забить два безответных гола.

- Были проблемы с реализацией. За две минуты создали три 100-процентных момента. Но ничего не забили. Футболисты «Горняка» редко пересекали центр поля, а мы транжирили один момент за другим. В первом тайме забили один гол, а могли пять-шесть. Во втором тайме все шло по тому же сценарию. Моментов было много, а реализовали только один. Гена Куприянов забил через две минуты после выхода на замену. А соперник за весь матч имел только один момент, - сказал Станислав Ким.

В финале «Сахалин-2007» играл со «СКА-Хабаровск». Судьбу матча решил единственный гол, забитый Иваном Герасимовым в ворота хабаровчан. «Сахалин-2007» победил со счетом 1:0, завоевав золотые медали и право выступить в финале Международного фестиваля «Локобол-2018-РЖД» в Москве.

Добавим, что организаторы провели различные конкурсы для участников турнира. Игроки «Сахалина-2007» проявили себя во всей красе. Так, Денис Богомолов выиграл конкурс на точность удара, Богдан Данилин стал победителем конкурса пенальтистов, Артем Щепанский – лучший вратарь по отражению пенальти. А Иван Герасимов занял второе место в жонглировании мяча.