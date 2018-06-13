Тринадцать золотых медалей завоевали сахалинские каратисты на международных соревнованиях в Пусане
Cборная команда Сахалинской области приняла участие в международных соревнованиях по олимпийскому каратэ «11thKoreaOpen» в Пусане. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики области.
В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 14 стран. Сборную команду Сахалинской области представляли: Дарья Галкина, Семен Губайдулин, Константин Коковуров, Жанна Костюшкина, Ли Ен Бок, Эллина Мороз, Алексей Новиков, Максим Пе, Даниил Петраков, Александр Рим, Роман Сова и представитель команды Ким Ден Тхе. В судействе соревнований приняли участие директор школы восточных видов единоборств Леонид Ким, тренеры преподаватели спортивного учреждения Алексей Новиков и Александр Рим.
Лучшие результаты спортсменов:
1 место завоевали:
- Губайдулин Семен – кумитэ мужчины 18 лет и старше в/к до 67 кг;
- Новиков Алексей – кумитэ мужчины 18 лет и старше в/к до 84 кг;
- Галкина Дарья – ката девушки 14-15 лет;
- Галкина Дарья – кумитэ девушки 14-15 лет в/к свыше 54 кг;
- Коковуров Константин – ката юноши 14-15 лет;
- Коковуров Константин – кумитэ юноши 14-15 лет в/к свыше 70 кг;
- Костюшкина Жанна – кумитэ юниорки 16-17 лет в/к до 53 кг;
- Ли Ен Бок – кумитэ юноши 14-15 лет в/к до 52 кг;
- Петраков Даниил – кумитэ юниоры 14-15 лет в/к до 63 кг;
- Мороз Эллина – ката девушки 12-13 лет;
- Мороз Эллина – кумитэ девушки 12-13 лет;
- Пе Максим – кумитэ мальчики 10-11 лет;
- Сова Роман – кумитэ мальчики 10-11 лет.
2 место завоевали:
- Ким Ден Тхе – ката мужчины (ветераны).
3 место завоевали:
- Костюшкина Жанна – ката юниорки 16-17 лет;
- Пе Максим – ката мальчики 10-11 лет;
- Сова Роман – ката мальчики 10-11 лет;
- Команда в составе: Ким Ден Тхе, Новиков Алексей, Рим Александр ката-группа мужчины 16 лет и старше.
В итоге сборная команда Сахалинской области завоевала 13 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.
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