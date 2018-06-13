Тринадцать золотых медалей завоевали сахалинские каратисты на международных соревнованиях в Пусане

Cборная команда Сахалинской области приняла участие в международных соревнованиях по олимпийскому каратэ «11thKoreaOpen» в Пусане. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики области.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 14 стран. Сборную команду Сахалинской области представляли: Дарья Галкина, Семен Губайдулин, Константин Коковуров, Жанна Костюшкина, Ли Ен Бок, Эллина Мороз, Алексей Новиков, Максим Пе, Даниил Петраков, Александр Рим, Роман Сова и представитель команды Ким Ден Тхе. В судействе соревнований приняли участие директор школы восточных видов единоборств Леонид Ким, тренеры преподаватели спортивного учреждения Алексей Новиков и Александр Рим.

Лучшие результаты спортсменов:

1 место завоевали:

Губайдулин Семен – кумитэ мужчины 18 лет и старше в/к до 67 кг; Новиков Алексей – кумитэ мужчины 18 лет и старше в/к до 84 кг; Галкина Дарья – ката девушки 14-15 лет; Галкина Дарья – кумитэ девушки 14-15 лет в/к свыше 54 кг; Коковуров Константин – ката юноши 14-15 лет; Коковуров Константин – кумитэ юноши 14-15 лет в/к свыше 70 кг; Костюшкина Жанна – кумитэ юниорки 16-17 лет в/к до 53 кг; Ли Ен Бок – кумитэ юноши 14-15 лет в/к до 52 кг; Петраков Даниил – кумитэ юниоры 14-15 лет в/к до 63 кг; Мороз Эллина – ката девушки 12-13 лет; Мороз Эллина – кумитэ девушки 12-13 лет; Пе Максим – кумитэ мальчики 10-11 лет; Сова Роман – кумитэ мальчики 10-11 лет.

2 место завоевали:

Ким Ден Тхе – ката мужчины (ветераны).

3 место завоевали:

Костюшкина Жанна – ката юниорки 16-17 лет; Пе Максим – ката мальчики 10-11 лет; Сова Роман – ката мальчики 10-11 лет; Команда в составе: Ким Ден Тхе, Новиков Алексей, Рим Александр ката-группа мужчины 16 лет и старше.

В итоге сборная команда Сахалинской области завоевала 13 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.

