Первые полуфинальные игры областного первенства по хоккею среди юниоров прошли на Сахалине

На льду дворца «Арена Сити» встретились команды из Ноглик, Макарова, Южно-Сахалинска и села Троицкого Анивского района. Им предстояло оспорить путёвку в финал соревнований. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики области.

Сперва счастливый билет разыграли «Ногликские Медведи» и макаровская «Виктория». На первой же минуте макаровчане открыли счёт. Ответ от оппонента пришёл только ближе к концу первого периода. Несмотря на это, на 18-й минуте «Виктория» сумела забить ещё один гол, но почти сразу же получила сдачи. Так, по итогу первой двадцатиминутки счёт сравнялся – 2:2.

Во втором периоде команды не стали сбавлять темп и продолжили поочерёдно «кормить» вражеские ворота шайбами. К концу второго отрезка матча счёт составил 4:4. Далее «медведи» стали агрессивнее, что позволило им забить 3 шайбы подряд. Но и «Виктория» сдаваться отнюдь не собиралась – на 51 минуте команда ответила обидчику одним забитым, но незамедлительно снова получила новую «пулю» в ворота. В самом конце игры соперники ещё раз обменялись голами, последний из которых за последние секунды до конца третьего периода забили ногликцы.

Таким образом, «Виктория» с честью закончила свою игру в этом сезоне, уступив противнику со счётом 6:9.

Но оставалось определить ещё одного претендента на заветный кубок. За день до этого за выход в плей-офф сразились команды «Альтаир» из Южно-Сахалинска и невельский «Океан». В упорной борьбе последний проиграл с результатом 2:7.

Теперь южносахалинцам предстояло помериться силами с троицким «Авангардом». Игра была напряжённой с самого начала, каждый из участников осознавал, что, возможно, для него это будет последняя игра, а значит идти нужно напролом.

На первых же минутах ворота противника поразил «Авангард», тем самым только раздразнив аппетит южносахалинцев. Так, спустя непродолжительное время последние ответили двумя забитыми. Наверстать упущенное сельчанам удалось только на 6-й минуте третьего периода, забросив в ворота «Альтаира» ещё одну шайбу. За 7 минут до конца игры «альтаировцам» вновь удалось пробить оборону «Авангарда» и забить победный гол. Счёт составил 3:2 в пользу южносахалинцев. Теперь их ждёт финальная схватка с «Ногликскими Медведями», которая состоится уже сегодня и определит абсолютного победителя первенства Сахалинской области среди юниоров.