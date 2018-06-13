Сахалинские любители фигурного катания определили лучших на соревнованиях

Соревнования среди взрослых любителей фигурного катания прошли в минувшее воскресенье во дворце спорта «Кристалл». Это первые состязания в текущем году, которые объединили восемь южносахалинцев от 18 до 55 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта.

Группа спортсменов-любителей состоит из людей, которые постигают этот красивый вид спорта в течение года и более. Тренировки проходят два раза в неделю по выходным на ледовой арене «Кристалла». Тренер-преподаватель Анна Горошко, которая занимается со взрослыми учениками, рассказывает, что занятия не преследуют каких-либо профессиональных задач – стать чемпионами или покорить олимпийский пьедестал. Главное, что тренировки приносят людям удовольствие.

– Придти заниматься к нам в группу может любой желающий, не имеющий серьезных проблем со здоровьем и с разным уровнем подготовки. Научиться кататься на коньках никогда не поздно, что и доказывают участники сегодняшних соревнований. Фигурному катанию, как и любви, все возрасты покорны. Мы всегда рады новым членам нашей команды! – поделилась наставник группы.

Тренер и судья Елена Серковская, в свою очередь, отметила значительный рост мастерства спортсменов по сравнению с прошлым годом. – Возрос как технический уровень, так и умение представить себя в прокате, – сказала Серковская.

В целом соревнования среди взрослых практически ничем не отличались от традиционных квалификационных стартов молодых фигуристов. Разве что судейство было менее строгим, и от итоговых оценок не зависела спортивная карьера участников. Фигуристы продемонстрировали как базовые, так и более сложные элементы, такие как вращение и прыжки. Участники соревновались в трех видах программ: «Элементы», «Первая ступень» и «Вторая ступень». В результате исполнения элементов первое место завоевала Инна Быкова, которая занимается фигурным катанием всего несколько месяцев. По программе первой ступени лучшим стал единственный представитель сильного пола – Василий Костюнин, на втором месте Юлия Дремова, бронза у Кан Екатерины. В самой сложной программе «Вторая ступень», включающей три прыжковых элемента, вращение и серию спиралей, победу праздновала Ирина Сасина. Серебро досталось Марии Дремовой, бронзу разделили Ольга Костюнина и Оксана Дворцова.

Для участников фигурное катание – это детская мечта, которую многие смогли осуществить лишь в зрелом возрасте. Отметим, что двое из участников состязаний являются родителями юных фигуристов «Кристалла». Как признались спортсмены, волнение перед выступлением было настолько сильным, что ноги дрожали, и захватывало дух, но это потрясающие и ни с чем несравнимые эмоции.

Церемония награждения по результатам состязаний прошла в традиционном ключе: участники получили заслуженные грамоты и медали.