Турнир по шахматам прошел в областном центре
В Южно-Сахалинске прошел блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню России. Его участниками стали 26 шахматистов из Корсакова, Холмска и островной столицы, сыгравшие 11 туров по швейцарской системе.
По итогам двух туров лидировали семь шахматистов, имевших 100-процентный результат. После следующего тура их количество уменьшилось до трех. А после четырех туров только Роман Тихонов и Константин Сек могли похвастаться частоколом «единичек» в турнирной таблице напротив своей фамилии.
В пятом туре лидеров ждала очная партия. Константин Сек, игравший белыми, победил и единолично возглавил чемпионскую гонку. В седьмом туре он проиграл Игорю Чернцову, но это поражение не помогло его преследователям. Выиграв на финише четыре партии, Константин Сек занял итоговое первое место. Его результат – 10 очков из 11 возможных.
Второе место занял Виталий И, набравший 8 очков (7 побед, 2 ничьи, 2 поражения), третье – Владимир Юрьев из Холмска (7,5 очков).
В ТОП-10 также пробились:
- Альберт Лим – 7 очков.
- Роман Тихонов – 7.
- Виктор Поляков – 7.
- Акылбек Кадыров – 6,5.
- Сергей Габрусев – 6,5.
- Артем Российченко – 6.
- Игорь Чернцов – 6.
Приз за лучший результат среди ветеранов завоевал Сергей Габрусев из Корсакова. А призы за лучшие результаты среди школьников вручили Роману Круповичу из Холмска (6 очков) и Николаю Семенову из Южно-Сахалинска (4,5 очка).
По информации министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:53 8 Июня Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
- 12:24 8 Июня Автолюбитель из Невельска осужден за вождение в пьяном виде
13:30 8 Июня Участники коллегии при мэре Южно-Сахалинска утвердили отчеты о выполнении муниципальных программ
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
10:35 17 Мая Новый детский сад открыли на Шикотане
16:38 18 Мая В Южно-Сахалинске отметили всемирный день без автомобиля
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
Выбор редакции
- 17:17 Вчера Власти Сахалинской области продолжат работу по улучшению инвестиционного климата
- 15:17 Вчера Воспитанники детского дома поиграли в пейнтбол на аэродроме Пушистый
- 13:21 Вчера В Южно-Сахалинске расторгнут договор с подрядчиком, который сорвал сроки ремонта дома
- 12:14 Вчера Знак мастера спорта России получил сахалинский стрелок
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?