Турнир по шахматам прошел в областном центре

В Южно-Сахалинске прошел блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню России. Его участниками стали 26 шахматистов из Корсакова, Холмска и островной столицы, сыгравшие 11 туров по швейцарской системе.

По итогам двух туров лидировали семь шахматистов, имевших 100-процентный результат. После следующего тура их количество уменьшилось до трех. А после четырех туров только Роман Тихонов и Константин Сек могли похвастаться частоколом «единичек» в турнирной таблице напротив своей фамилии.

В пятом туре лидеров ждала очная партия. Константин Сек, игравший белыми, победил и единолично возглавил чемпионскую гонку. В седьмом туре он проиграл Игорю Чернцову, но это поражение не помогло его преследователям. Выиграв на финише четыре партии, Константин Сек занял итоговое первое место. Его результат – 10 очков из 11 возможных.

Второе место занял Виталий И, набравший 8 очков (7 побед, 2 ничьи, 2 поражения), третье – Владимир Юрьев из Холмска (7,5 очков).

В ТОП-10 также пробились:

Альберт Лим – 7 очков. Роман Тихонов – 7. Виктор Поляков – 7. Акылбек Кадыров – 6,5. Сергей Габрусев – 6,5. Артем Российченко – 6. Игорь Чернцов – 6.

Приз за лучший результат среди ветеранов завоевал Сергей Габрусев из Корсакова. А призы за лучшие результаты среди школьников вручили Роману Круповичу из Холмска (6 очков) и Николаю Семенову из Южно-Сахалинска (4,5 очка).

По информации министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области