Открытую тренировку по грэпплингу провели в Южно-Сахалинске - ее приурочили к Дню России. Задача – показать родителям, чему успели научиться дети. В тренировке приняли участие самые младшие спортсмены – ребята 5-6 лет. Проходила она под руководством чемпиона мира по гэпплингу Явера Меджидова. Он же возглавляет островную федерацию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном центре «Родные острова».

Для детей до 12 лети здесь проводят универсальные тренировки, включающие в себя элементы и рукопашного боя, и грэпплинга, и еще нескольких видов единоборств.

- Учим не только защищать себя, но и быть физически развитыми, объясняет президент Сахалинской региональной федерации грэпплинга Явер Меджидов. - Этот развитие и укрепление дыхательной, сердечно-сосудистой системы. Это позволяет ребятам принимать участие в разнообразных соревнованиях. Поэтому, и экипировка нужна сразу для нескольких видов единоборств.

Детский спорт – приоритетное направление в деятельности регионального фонда «Родные Острова». Поэтому, благотворители откликнулись на призыв спортсменов помочь и закупили защитную экипировку.

- Помощь детям, чтобы они сделали свои первые шаги в мире спорта. Понятно, что не все станут чемпионами, но это и не важно. Важно, чтобы они закаляли свой характер, - отмечает член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» Игорь Янчук. - Видно, что дети занимаются с упорством и задором.

Родители отмечают, что одновременно с силовыми приемами, детей учат дисциплине и выносливости.

И это действительно так. Уважение друг к другу – важная часть тренировок. Вместе с ребятами, но по особой программе боевыми искусствами занимается особенный ребенок. Даниилу 12 лет и он уже уверенно участвует в спаррингах с тренером. Его мама, Наталья благодарна тренеру, что взялся заниматься с сыном. Говорит, что успехи уже видны. Даниил стал сильнее, крепче и выносливее.

Профессионалы отмечают, что грэпплинг – спортивное единоборство, совмещающее в себе технику всех бойцовских дисциплин. А главное, этот вид спорта воспитывает настоящий мужской характер.