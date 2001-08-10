Открытую тренировку по грэпплингу провели в Южно-Сахалинске
Открытую тренировку по грэпплингу провели в Южно-Сахалинске - ее приурочили к Дню России. Задача – показать родителям, чему успели научиться дети. В тренировке приняли участие самые младшие спортсмены – ребята 5-6 лет. Проходила она под руководством чемпиона мира по гэпплингу Явера Меджидова. Он же возглавляет островную федерацию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном центре «Родные острова».
Для детей до 12 лети здесь проводят универсальные тренировки, включающие в себя элементы и рукопашного боя, и грэпплинга, и еще нескольких видов единоборств.
- Учим не только защищать себя, но и быть физически развитыми, объясняет президент Сахалинской региональной федерации грэпплинга Явер Меджидов. - Этот развитие и укрепление дыхательной, сердечно-сосудистой системы. Это позволяет ребятам принимать участие в разнообразных соревнованиях. Поэтому, и экипировка нужна сразу для нескольких видов единоборств.
Детский спорт – приоритетное направление в деятельности регионального фонда «Родные Острова». Поэтому, благотворители откликнулись на призыв спортсменов помочь и закупили защитную экипировку.
- Помощь детям, чтобы они сделали свои первые шаги в мире спорта. Понятно, что не все станут чемпионами, но это и не важно. Важно, чтобы они закаляли свой характер, - отмечает член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» Игорь Янчук. - Видно, что дети занимаются с упорством и задором.
Родители отмечают, что одновременно с силовыми приемами, детей учат дисциплине и выносливости.
И это действительно так. Уважение друг к другу – важная часть тренировок. Вместе с ребятами, но по особой программе боевыми искусствами занимается особенный ребенок. Даниилу 12 лет и он уже уверенно участвует в спаррингах с тренером. Его мама, Наталья благодарна тренеру, что взялся заниматься с сыном. Говорит, что успехи уже видны. Даниил стал сильнее, крепче и выносливее.
Профессионалы отмечают, что грэпплинг – спортивное единоборство, совмещающее в себе технику всех бойцовских дисциплин. А главное, этот вид спорта воспитывает настоящий мужской характер.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:53 8 Июня Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
- 12:24 8 Июня Автолюбитель из Невельска осужден за вождение в пьяном виде
13:30 8 Июня Участники коллегии при мэре Южно-Сахалинска утвердили отчеты о выполнении муниципальных программ
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
10:35 17 Мая Новый детский сад открыли на Шикотане
16:38 18 Мая В Южно-Сахалинске отметили всемирный день без автомобиля
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
Выбор редакции
- 17:17 Вчера Власти Сахалинской области продолжат работу по улучшению инвестиционного климата
- 15:17 Вчера Воспитанники детского дома поиграли в пейнтбол на аэродроме Пушистый
- 13:21 Вчера В Южно-Сахалинске расторгнут договор с подрядчиком, который сорвал сроки ремонта дома
- 12:14 Вчера Знак мастера спорта России получил сахалинский стрелок
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?