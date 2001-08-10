Знак мастера спорта России получил сахалинский стрелок
Звание мастера спорта России по пулевой стрельбе получил воспитанник детско-юношеской школы города Томари Алексей Дудин. Об этом сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Алексей Дудин спортсмен с большим стажем. 10 лет спортсмен шел к этому званию. Выполнить норматив получилось на международных соревнованиях в Сербии. Тогда он стал восьмым, но этот момент никак не расстроил спортсмен. Главным стало почетное звание.
- Мне кажется, что в тот момент я готов был заплакать от счастья. Спасибо моему тренеру за поддержку. Он всегда рядом и переживает за меня, - поделился Алексей.
Памятный знак и удостоверение Алексей Дудин получил из рук министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергея Буренков.
- Поздравляю тебя и твоего тренера с вашей совместной победой, - сказал министр. – Надеюсь, что это послужит стимулом для дальнейших выступлений на соревнованиях.
По словам тренера спортсмена Евгения Копылова, от Алексея никто не ожидал в тот момент такого результата.
- Я рассчитываю на него. Надеюсь, что он станет моим помощником в дальнейшем и будет воспитывать себе смену, - заметил тренер.
Алексей Дудин сейчас заканчивает колледж и собирается получать высшее образование по физическому воспитанию. Его мечта работать в своей школе тренером-преподавателем.
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