Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июня 2018
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15:17, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Воспитанники детского дома поиграли в пейнтбол на аэродроме Пушистый

Воспитанники детского дома поиграли в пейнтбол на аэродроме Пушистый

13 июня аэродром Пушистый снова встречал гостей. На этот раз базу центр технических видов спорта посетили 18 воспитанников Троицкого детского дома. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦТВС.

Несмотря на пасмурную погоду, турнир по пейнтболу принес мальчишкам и девчонкам бурю положительных эмоций. Большинство из них ранее никогда не играли в него. В конце июня на Пушистый приедут еще 20 детей из Троицкого. ЦТВС приглашает на благотворительные экскурсии социально-реабилитационные центры и детские дома.

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