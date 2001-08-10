62,25|73,56|76,10
15:17, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Воспитанники детского дома поиграли в пейнтбол на аэродроме Пушистый
13 июня аэродром Пушистый снова встречал гостей. На этот раз базу центр технических видов спорта посетили 18 воспитанников Троицкого детского дома. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦТВС.
Несмотря на пасмурную погоду, турнир по пейнтболу принес мальчишкам и девчонкам бурю положительных эмоций. Большинство из них ранее никогда не играли в него. В конце июня на Пушистый приедут еще 20 детей из Троицкого. ЦТВС приглашает на благотворительные экскурсии социально-реабилитационные центры и детские дома.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:53 8 Июня Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
- 12:24 8 Июня Автолюбитель из Невельска осужден за вождение в пьяном виде
13:30 8 Июня Участники коллегии при мэре Южно-Сахалинска утвердили отчеты о выполнении муниципальных программ
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
10:35 17 Мая Новый детский сад открыли на Шикотане
16:38 18 Мая В Южно-Сахалинске отметили всемирный день без автомобиля
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
Выбор редакции
- 17:17 Вчера Власти Сахалинской области продолжат работу по улучшению инвестиционного климата
- 15:17 Вчера Воспитанники детского дома поиграли в пейнтбол на аэродроме Пушистый
- 13:21 Вчера В Южно-Сахалинске расторгнут договор с подрядчиком, который сорвал сроки ремонта дома
- 12:14 Вчера Знак мастера спорта России получил сахалинский стрелок
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?