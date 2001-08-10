Воспитанники детского дома поиграли в пейнтбол на аэродроме Пушистый

13 июня аэродром Пушистый снова встречал гостей. На этот раз базу центр технических видов спорта посетили 18 воспитанников Троицкого детского дома. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦТВС.

Несмотря на пасмурную погоду, турнир по пейнтболу принес мальчишкам и девчонкам бурю положительных эмоций. Большинство из них ранее никогда не играли в него. В конце июня на Пушистый приедут еще 20 детей из Троицкого. ЦТВС приглашает на благотворительные экскурсии социально-реабилитационные центры и детские дома.