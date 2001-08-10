День России в Южно-Курильске отметили массой спортивных мероприятий
В честь Дня России на хоккейном корте Южно-Курильска прошел турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие шесть команд, в составе которых участвовали представители трудовых коллективов, военнослужащие, а также учащиеся общеобразовательных школ района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики обаласти.
В упорной борьбе победу одержала команда «Гарантия» (ООО «Гарантия»), второе место завоевала команда «Лагунное 1» (в/ч 71435, п. Лагунное), а третье - «Юность». Стоит отметить, что последние, будучи совсем молодыми игроками, не уступали более опытным футболистам турнира, игра шла на равных. Лучшим защитником турнира признан Алексей Пищида («Юность»), лучшим нападающим - Виль Ямонсарин («Гарантия»), а лучшим вратарем - Иван Страхов.
Пока любители футбола выявляли сильнейших, в спортивно-оздоровительном комплексе «Афалина» за пьедестал почёта боролись пловцы. По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом. Среди девушек 2004-2006 года рождения на дистанции 50 метров брассом и вольным стилем быстрее всех проплыла Маргарита Щербенко. У девочек 2007-2008 года рождения на 50-метровке вольным стилем раньше всех к финишу пришла Лили Попович. На этой же дистанции в брассе всех одолела Марина Сушкова. Среди юношей (2004-2006 г.р.) на дистанции 50 метров лучший результат в брассе и вольном стиле показал Владимир Кузнецов. У мальчиков (2007-2008 г.р.) в этой же дисциплине первое место завоевал Андрей Карпов. У мужчин в брассе на 50 метров равных не было Алексею Нешину.
На Шикотане в День России прошла товарищеская встреча по мини-футболу, в которой приняли участие две команды: сборная Шикотана и команда Армении. Игра получилась интересной, эмоциональной и динамичной. По итогам встречи лучшим бомбардиром был признан Оганес Карапетян из команды Армении.
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