В Южно-Сахалинске пройдет Кубок островного региона по легкой атлетике
В ближайшие выходные в островную столицу приедут все сильнейшие легкоатлеты островного региона. 16 и 17 июня они примут участие в Кубке Сахалинской области, который пройдет второй год подряд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В 2017 году на беговую дорожку, в прыжковый сектор, а также секторы по толканию ядра и метанию копья вышли около 200 спортсменов из Анивы, Корсакова, Макарова, Холмска и областного центра.
Организаторы надеются, что на этот раз участников станет еще больше, и они вновь порадуют зрителей высокими результатами. Победителей и призеров определят в трех возрастных группах (2003-2004, 2001-2002, 2000 г.р. и старше).
Программа соревнований включает в себя 14 дисциплин. Это бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, 100, 110, 300, 400 метров с барьерами, прыжки в длину, метание копья и толкание ядра.
Начало соревнований в субботу и воскресенье в 11:00.
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