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13:20, 18.06.18 | Новости спорта Сахалина и Курил

Городской парк Южно-Сахалинска приглашает на занятия хатха-йогой

Городской парк Южно-Сахалинска приглашает на занятия хатха-йогой

Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парке пройдет уже не в первый раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будет проводить сертифицированный преподаватель йоги с большим опытом работы, Евгения Терещенко. Начиная с 23 июня  каждую субботу в 9:00 часов всех желающих будут ждать на поляне рядом с теннисным кортом, в случае непогоды занятия будут перенесены в стеклянный шатер. Длительность каждого урока составит полтора часа. Без возрастных ограничений.

С собой рекомендуется брать немного воды и средство от комаров (по необходимости).

Задать вопрос можно преподавателю в инстаграме: @zepenoy (instagram.com/zepenoy/).

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