Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2018
Сегодня 03:55
64,07|74,18|74,23
Сахалинцы выиграли три гранта федерального молодежного форума «Амур»
16:57, 18.06.18 | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы взяли серебро и бронзу на чемпионате ДФО по боксу

Сахалинцы взяли серебро и бронзу на чемпионате ДФО по боксу

Сахалинские боксёры заняли призовые места на чемпионате Дальневосточного Федерального округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили с 13 июня по 17 июня  в Хабаровске. В них приняли участие сильнейшие спортсмены из семи регионов Дальнего Востока. Боксёры оспаривали путёвки на чемпионат России.

Всего на ринг вышло 79 участников в 10 весовых категориях. По итогу бескомпромиссных поединков сахалинец Дмитрий Стоян (тренеры Бакай А.Н., Флейшгауэр В.В., Майоров Ю.В.) завоевал второе место среди боксёров в весе 64 кг. Он провёл три боя,  в двух из них одержал победу. Также серебряной медали удостоился воспитанник В.В. Флейшгауэра и Ю.В. Майорова - Анатолий Юн. Он выступал в весовой категории до 75 кг, выиграв две схватки из трёх. Оба участника выполнили нормативы мастер спорта.

Островитянин Максим Литвинец (тренеры Флейшгауэр В.В., Ю.В. Майоров) взял бронзу среди тяжеловесов до 90 + кг.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?