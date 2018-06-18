Сахалинцы взяли серебро и бронзу на чемпионате ДФО по боксу

Сахалинские боксёры заняли призовые места на чемпионате Дальневосточного Федерального округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили с 13 июня по 17 июня в Хабаровске. В них приняли участие сильнейшие спортсмены из семи регионов Дальнего Востока. Боксёры оспаривали путёвки на чемпионат России.

Всего на ринг вышло 79 участников в 10 весовых категориях. По итогу бескомпромиссных поединков сахалинец Дмитрий Стоян (тренеры Бакай А.Н., Флейшгауэр В.В., Майоров Ю.В.) завоевал второе место среди боксёров в весе 64 кг. Он провёл три боя, в двух из них одержал победу. Также серебряной медали удостоился воспитанник В.В. Флейшгауэра и Ю.В. Майорова - Анатолий Юн. Он выступал в весовой категории до 75 кг, выиграв две схватки из трёх. Оба участника выполнили нормативы мастер спорта.

Островитянин Максим Литвинец (тренеры Флейшгауэр В.В., Ю.В. Майоров) взял бронзу среди тяжеловесов до 90 + кг.