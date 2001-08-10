Свыше 100 южносахалинцев участвовали в спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями
В Южно-Сахалинске на базе ДЮСШ по плаванию, пулевого тира ДЮСШ игровых видов спорта и спортивного комплекса «Юниор» прошла ежегодная XХI спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Эти старты стали самыми многочисленными за все время проведения: в них приняли участие более 100 жителей областного центра.
Организаторами спортивного мероприятия традиционно выступили управление по физической культуре и спорту и управление социальной политики администрации Южно-Сахалинска при участи муниципальных бюджетных учреждений «Спортивный город», «Центр молодежных инициатив», а также городского центра волонтеров.
Спартакиада проходила по 11 видам спорта. В первый этап вошли соревнования по шашкам, шахматам, плаванию и пулевой стрельбе. В программе второго этапа - дартс, армрестлинг, гонки и фигурное катание на колясках, броски в баскетбольную корзину, упражнения на гибкость и поднятие гири.
- Я участвую в спартакиаде уже третий год подряд, и мне очень нравится показывать свои результаты, которые я развиваю в течение года. Сегодня я занял первое место в гибкости, второе - в пулевой стрельбе, и третье - в дартсе, - рассказал участник соревнований Игорь Се. - Мне, конечно, тяжело даются броски в корзину, в связи с моим здоровьем, но зато я показываю хорошие результат в легкой атлетике.
Поддержать спортсменов пришли воспитанники федерации чир-спорта Сахалинской области», участники движения «Сахалинский воркаут». Их зрелищные номера вызвали восторженные отклики у зрителей.
На церемонии награждения победителям и призерам вручили медали и почетные грамоты, а также сладкие призы от партнеров соревнований. По завершению мероприятия все участники были приглашены на чаепитие. Сборная будет защищать честь Южно-Сахалинска на областном этапе спартакиады.
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