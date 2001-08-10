Лыжники пробежали кросс, посвященный Дню России
Празднования Дня России спортивными мероприятиями завершилось легкоатлетическим кроссом. Учащиеся школы зимних видов спорта - лыжники и биатлонисты пробежали по пересеченной местности дистанции от 500 метров до трех километров. К ним присоединились и биатлонисты из Хабаровска, которые проводят на Сахалине тренировочный сбор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Именно бег по пересеченной местности является одним из основных средств летней подготовки специалистов лыжных гонок. Трассы на улице Горького у стадиона Спартак и в бесснежный период принимают у себя сотни тренирующихся. Так и на соревнованиях около 200 юных спортсменов провели свои первые старты подготовительного сезона.
Самые младшие ребята 2009-12 годов рождения бежали 500 метров. Кирилл Дятлов (время - 1:32), Иван Шуваев (1:34) и Евгений Клетченко (1:37), а также Дарья Будникова (1:36), Виолетта Щербакова (1:38,1) и Светозара Улитина (1:38,7) заняли места на подиуме.
Юноши и девушки 2007-08 годов рождения соревновались дистанции в 1000 метров. Ярослав Кузнецов (3:32), Илья Толстяков (3:53), Гриша Касьян (3:54) и Полина Тен (4:05), Илона Васильченко (4:13), Лия Карась (4:18) показали первые три результата в своих группах.
Девушки 2005-06 также бежали один километр, лучшими стали Ярослава Улитина (3:33), Варвара Белькова (3:40) и Кристина Андреева (3:47). А юноши этого возраста бежали уже два километра и здесь первенствовали Максим Сюрков (7:32), Тимур Екимов (7:34) и Сергей Питсбурский (7:38).
Девушки и юноши 2003-04 состязались на двухкилометровой дистанции. Никита Бородин (6:46,1), Кирилл Душкевич (6:46,4), Александр Слыхов (6:55), а также Дарья Морозова (7:45), Юлия Симоненко (8:08), Настя Кулешова (8:10).
Эту же дистанцию преодолевали юниорки 2001-02 годов рождения. Здесь не было равных Ульяне Николовой (7:29), Елизавете Пуненковой (8:07) и Елизавете Кудиновой (8:36). Юниоры этого возраста бежали самую длинную 3-километровую дистанцию. Лучшую скорость показали Кирилл Кичигин (10:03), Александр Несмеев (10:20) и Максим Петров (10:24).
Соревнования несмотря на прохладную погоду прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры получили грамоты и медали, а все без исключения участники получили заряд мотивации для дальнейших тренировок и совершенствования мастерства.
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