В Южно-Сахалинске прошла открытая трансляция матча сборной России с Египтом

Ледовый дворец «Кристалл» вновь распахнул свои двери для всех желающих посмотреть и поддержать сборную России по футболу вместе со всей страной. В этот раз Россия сыграла с командой из Египта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молоедожной политики области.

Перед матчем, слегка сонные сахалинцы, старались угадать исход встречи. Большинство все-же решило, что у россиян есть все шансы пройти дальше. Главное, что болельщики в них поверили.

- Только победу жду. Думаю, что 2:1 будет счет в нашу пользу, - комментируют болельщики.

Данил Усатенко тоже занимается футболом и, конечно, болеет за Россию. Спортсмен считает, что команда в первом тайме провела много атак, хорошо владела мячом.

- Я приходил смотреть футбол на первый матч, мне понравилось. Здесь чувствуется атмосфера праздника, большой экран, - поделился Данил.

Вместе с министром спорта, туризма и молодежной политики области Сергеем Буренковым, который не пропустил ни одного матча сборной России, за баталиями на поле наблюдал Махмуд Абдель Азиз из Египта. Мужчина уже очень долго живет в России. Волею случая оказался на Сахалине. Узнал, что чемпионат мира по футболу можно посмотреть в «Кристалле» и решил поддержать обе команды.

- Так как я из Египта, то болею за своих. В России я тоже уже долго живу, поэтому за Россию тоже болею. Я первый раз пришел в «Кристалл». Здесь очень красиво, - рассказал болельщик.

Следующий матч сборная Россия проведет 25 июня. Сахалинцы смогут вновь прийти в «Кристалл» и поболеть за команду. Начало матча по сахалинскому времени в 01:00. Вход свободный.