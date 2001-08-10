В Южно-Сахалинске прошла открытая трансляция матча сборной России с Египтом
Ледовый дворец «Кристалл» вновь распахнул свои двери для всех желающих посмотреть и поддержать сборную России по футболу вместе со всей страной. В этот раз Россия сыграла с командой из Египта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молоедожной политики области.
Перед матчем, слегка сонные сахалинцы, старались угадать исход встречи. Большинство все-же решило, что у россиян есть все шансы пройти дальше. Главное, что болельщики в них поверили.
- Только победу жду. Думаю, что 2:1 будет счет в нашу пользу, - комментируют болельщики.
Данил Усатенко тоже занимается футболом и, конечно, болеет за Россию. Спортсмен считает, что команда в первом тайме провела много атак, хорошо владела мячом.
- Я приходил смотреть футбол на первый матч, мне понравилось. Здесь чувствуется атмосфера праздника, большой экран, - поделился Данил.
Вместе с министром спорта, туризма и молодежной политики области Сергеем Буренковым, который не пропустил ни одного матча сборной России, за баталиями на поле наблюдал Махмуд Абдель Азиз из Египта. Мужчина уже очень долго живет в России. Волею случая оказался на Сахалине. Узнал, что чемпионат мира по футболу можно посмотреть в «Кристалле» и решил поддержать обе команды.
- Так как я из Египта, то болею за своих. В России я тоже уже долго живу, поэтому за Россию тоже болею. Я первый раз пришел в «Кристалл». Здесь очень красиво, - рассказал болельщик.
Следующий матч сборная Россия проведет 25 июня. Сахалинцы смогут вновь прийти в «Кристалл» и поболеть за команду. Начало матча по сахалинскому времени в 01:00. Вход свободный.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня Восемь медалей завоевали сахалинцы на всероссийских соревнованиях по сноуборду «Дальний Восток»
12:26 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка картин в честь голландских моряков
13:32 Сегодня Сахалинские тяжелоатлеты состязаются за медали первенства России в Салавате
- 13:56 Сегодня Дополнительную ежемесячную выплату пенсионерам могут ввести на Сахалине и Курилах
17:17 14 Июня Власти Сахалинской области продолжат работу по улучшению инвестиционного климата
- 16:42 14 Июня Южно-сахалинские здания проверяют на предмет их фактического использования
12:14 14 Июня Знак мастера спорта России получил сахалинский стрелок
- 16:23 14 Июня Вода в Новоалександровске может стать чище
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
11:01 28 Мая Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
09:00 28 Мая На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
Выбор редакции
- 13:32 Сегодня Сахалинские тяжелоатлеты состязаются за медали первенства России в Салавате
- 12:26 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка картин в честь голландских моряков
- 09:22 Сегодня Восемь медалей завоевали сахалинцы на всероссийских соревнованиях по сноуборду «Дальний Восток»
- 15:30 Вчера В Томари завершается строительство тротуара на участке улицы Антона Буюклы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?