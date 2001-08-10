Сахалинские мотогонщики поборются за медали чемпионата ДФО

Сахалинская область в третий раз примет чемпионат Дальневосточного Федерального округа (ДФО) по мотокроссу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования пройдут на мототреке Углегорского района. Начало в 10:00 часов. Кубки и медали турнира оспорят около 100 участников в возрасте от 5 до 65 лет. За пьедестал почёта поборются мотогонщики из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Уссурийска, Большого камня и Сахалина. Островной регион представят спортсмены из Корсакова, Анивы, Холмска, Томари, Смирных, Углегорска, Невельска, села Горнозаводска и Южно-Сахалинска.

В состязаниях померятся силами не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Участники испытают себя в гонках на мотоциклах с объёмом двигателя от 50 до 500 куб. см. Победителей и призёров будут выявлять как в личном, так и командном зачётах.

В прошлом году сахалинская команда заняла второе место, уступив Владивостоку. В этот раз островитяне вновь имеют все шансы на лидерство.

Турнир на Сахалине даст старт чемпионату ДФО. Второй этап пройдёт с 6 по 7 июля в Завитинске Амурской области, а финал - в Уссурийске Приморского края с 14-15 июля. Лучшие из лучших отправятся на всероссийский этап - первый тур состоится 11-12 августа в городе Хотьково Московской области, а второй - в подмосковном селе Вильяминово с 18-19 августа.