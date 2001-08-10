Спортсмены из Долинска выиграли областной этап летних сельских спортивных игр

В Южно-Сахалинске состоялся региональный этап XII Всероссийских летних сельских спортивных игр, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Курской битве. Участниками состязаний стали представители семи городских округов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

На церемонии открытия претендентов на медали приветствовал заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

- Я уверен, что вы сегодня покажете максимум своей физической подготовки, силу духа, а соревнования получатся яркими и интересными, - сказал он.

Участников ждали испытания по четырем видам спорта. Это легкая атлетика, волейбол, перетягивание каната и настольный теннис.

- Игры начнутся с легкой атлетики. Женщин побегут 800 и 1500 метров, а мужчины - 1500 и 3000 метров. Затем пройдет эстафета 4 по 400 метров. Параллельно проходят состязания по волейболу, - говорит главный судья соревнований Александр Блинов. – А завтра состоятся перетягивание каната и настольный теннис.

На дистанции 800 метров первой финишировала учительница пения из Горнозаводска Марина Кузьмина.

- Не без труда пробежала (смеется). Хорошо, что тренировалась перед соревнованиями. Бегала вечерами, а иногда еще и утром. Мои спортивные знакомые подсказали тактику. Сначала я сбавила темп, а потом на финише добавила! – улыбнулась Марина Кузьмина сразу же после финиша.

Едва успев перевести дух, спортсменка вышла на старт второй дистанции. На этот раз – 1500 метров.

- Это очень сложно! На соревнованиях обычно 800 метров бегут в один день, а 1500 метров – на следующий, - удивлялись судьи.

Еще больше судьи удивились, когда на «полуторке» Марина Кузьмина вновь заняла первое место. Всего две секунды проиграла ей Светлана Вахитова, завоевавшая серебряную награду.

- Погода прекрасная, трасса прекрасная, все хорошо! Держалась в своем темпе и прибежала второй, - говорит Светлана Вахитова. – Я очень рада за Марину, ведь это я ее тренировала. Так и должно быть, что ученик превосходит своего учителя!

У мужчин на дистанции 800 метров победил Айварс Кубарев из Невельска. Его преимущество над Ильей Игнатовым, ставшим серебряным призером, равнялось одной секунде.

В беге на 3000 метров Илья Игнатов вновь был вторым. Правда, победителю на этот раз он проиграл не одну секунду, а две. Его опередил Никита Тюлюков (Южно-Сахалинск).

В эстафете 4 по 400 метров самыми быстрыми были представители Невельска. На втором месте – Долинск, на третьем – Корсаков.

В волейбольных состязаниях приняли участие десять команд. Четыре из них играли в женском турнире, шесть – в мужском.

Волейболистки выявили победительницу по круговой системе. Без поражений прошла дистанцию команда Долинска. На втором месте – Корсаков. Третий призер – Невельск. А вот Холмск на этот раз остался без наград.

- В мужском турнире участники сначала сыграли в двух подгруппах, а затем прошли стыковые матчи, - поясняет главный судья соревнований Александр Блинов.

В подгруппе «А» оба матча довольно уверенно выиграл Долинск. Следом за ним – Холмск и Невельск.

Спортсмены из Южно-Сахалинска первенствовали в подгруппе «Б». Они опередили команды из Охи и Корсакова.

В матче за пятое место Невельск оказался сильнее Корсакова. В игре за бронзу Холмск переиграл Оху. А в финале Долинск взял верх над спортсменами из Южно-Сахалинска.

Итоговое положение команд:

Долинск. Южно-Сахалинск. Холмск. Оха. Невельск. Корсаков.

Шесть команд оспаривали первенство в перетягивании каната. Их разделили на две подгруппы, а затем по две лучшие сборные продолжили перетягивать соперников в полуфинале.

В итоге первое место занял Холмск, который в финале одолел Невельск (2:0). В поединке за бронзу атлеты из Долинска оказались сильнее Южно-Сахалинска (2:0). Пятое место заняли охинцы, шестое – представители Корсакова.

В настольном теннисе самое лучшее мастерство владения ракеткой продемонстрировали игроки сборной Корсаковского городского округа. Серебро в активе теннисистов из Холмского городского округа, бронза – у невельчан.

После завершения баталий теннисистов были подведены итоги Игр. В командном зачете победителем стали спортсмены из Долинского городского округа, набравшие 3498 очков.

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