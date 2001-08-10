Спортсмены из Долинска выиграли областной этап летних сельских спортивных игр
В Южно-Сахалинске состоялся региональный этап XII Всероссийских летних сельских спортивных игр, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Курской битве. Участниками состязаний стали представители семи городских округов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
На церемонии открытия претендентов на медали приветствовал заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.
- Я уверен, что вы сегодня покажете максимум своей физической подготовки, силу духа, а соревнования получатся яркими и интересными, - сказал он.
Участников ждали испытания по четырем видам спорта. Это легкая атлетика, волейбол, перетягивание каната и настольный теннис.
- Игры начнутся с легкой атлетики. Женщин побегут 800 и 1500 метров, а мужчины - 1500 и 3000 метров. Затем пройдет эстафета 4 по 400 метров. Параллельно проходят состязания по волейболу, - говорит главный судья соревнований Александр Блинов. – А завтра состоятся перетягивание каната и настольный теннис.
На дистанции 800 метров первой финишировала учительница пения из Горнозаводска Марина Кузьмина.
- Не без труда пробежала (смеется). Хорошо, что тренировалась перед соревнованиями. Бегала вечерами, а иногда еще и утром. Мои спортивные знакомые подсказали тактику. Сначала я сбавила темп, а потом на финише добавила! – улыбнулась Марина Кузьмина сразу же после финиша.
Едва успев перевести дух, спортсменка вышла на старт второй дистанции. На этот раз – 1500 метров.
- Это очень сложно! На соревнованиях обычно 800 метров бегут в один день, а 1500 метров – на следующий, - удивлялись судьи.
Еще больше судьи удивились, когда на «полуторке» Марина Кузьмина вновь заняла первое место. Всего две секунды проиграла ей Светлана Вахитова, завоевавшая серебряную награду.
- Погода прекрасная, трасса прекрасная, все хорошо! Держалась в своем темпе и прибежала второй, - говорит Светлана Вахитова. – Я очень рада за Марину, ведь это я ее тренировала. Так и должно быть, что ученик превосходит своего учителя!
У мужчин на дистанции 800 метров победил Айварс Кубарев из Невельска. Его преимущество над Ильей Игнатовым, ставшим серебряным призером, равнялось одной секунде.
В беге на 3000 метров Илья Игнатов вновь был вторым. Правда, победителю на этот раз он проиграл не одну секунду, а две. Его опередил Никита Тюлюков (Южно-Сахалинск).
В эстафете 4 по 400 метров самыми быстрыми были представители Невельска. На втором месте – Долинск, на третьем – Корсаков.
В волейбольных состязаниях приняли участие десять команд. Четыре из них играли в женском турнире, шесть – в мужском.
Волейболистки выявили победительницу по круговой системе. Без поражений прошла дистанцию команда Долинска. На втором месте – Корсаков. Третий призер – Невельск. А вот Холмск на этот раз остался без наград.
- В мужском турнире участники сначала сыграли в двух подгруппах, а затем прошли стыковые матчи, - поясняет главный судья соревнований Александр Блинов.
В подгруппе «А» оба матча довольно уверенно выиграл Долинск. Следом за ним – Холмск и Невельск.
Спортсмены из Южно-Сахалинска первенствовали в подгруппе «Б». Они опередили команды из Охи и Корсакова.
В матче за пятое место Невельск оказался сильнее Корсакова. В игре за бронзу Холмск переиграл Оху. А в финале Долинск взял верх над спортсменами из Южно-Сахалинска.
Итоговое положение команд:
- Долинск.
- Южно-Сахалинск.
- Холмск.
- Оха.
- Невельск.
- Корсаков.
Шесть команд оспаривали первенство в перетягивании каната. Их разделили на две подгруппы, а затем по две лучшие сборные продолжили перетягивать соперников в полуфинале.
В итоге первое место занял Холмск, который в финале одолел Невельск (2:0). В поединке за бронзу атлеты из Долинска оказались сильнее Южно-Сахалинска (2:0). Пятое место заняли охинцы, шестое – представители Корсакова.
В настольном теннисе самое лучшее мастерство владения ракеткой продемонстрировали игроки сборной Корсаковского городского округа. Серебро в активе теннисистов из Холмского городского округа, бронза – у невельчан.
После завершения баталий теннисистов были подведены итоги Игр. В командном зачете победителем стали спортсмены из Долинского городского округа, набравшие 3498 очков.
Итоги:
- Долинск – 3498 очков.
- Холмск – 3236.
- Невельск – 3200.
- Корсаков – 3048.
- Южно-Сахалинск – 2964.
- Оха – 2724.
- Анива – 2624.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:58 Сегодня Турчак заявил о запуске конкурса социальных проектов первичных отделений «Единой России»
11:49 Сегодня Спортсмены из Долинска выиграли областной этап летних сельских спортивных игр
- 11:58 Сегодня Руководителем корпоративного бизнеса ВТБ на Сахалине назначен Станислав Медзиновский
- 11:53 Сегодня «Кристалл» приглашает южносахалинцев на просмотр футбольного матча Россия-Уругвай
17:25 19 Июня В Сахалинском медколледже прошло пожарно-тактическое учение
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
- 11:18 19 Июня На мараловой ферме в Новиково родились оленята
10:04 18 Июня Дополнительные корпуса возводят на территориях три учебных учреждений Южно-Сахалинска
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
11:01 28 Мая Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
09:00 28 Мая На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
Выбор редакции
- 15:52 Сегодня В Южно-Сахалинске отметили многонациональный праздник Сабантуй
- 15:45 Сегодня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
- 14:29 Сегодня В Южно-Сахалинске прошла легкоатлетическая эстафета «Я выбираю бег»
- 12:12 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялся общегородской выпускной бал
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?