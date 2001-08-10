«Кристалл» приглашает южносахалинцев на просмотр футбольного матча Россия-Уругвай

Южносахалинцев и гостей города приглашают на открытую трансляцию матча чемпионата мира по футболу между командами Россия-Уругвай, который состоится 25 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Показ пройдёт на большом экране дворца спорта «Кристалл» 26 июня в 1:00 по местному времени. После внушительных побед над Египтом и Саудовской Аравией российской сборной по футболу предстоит встреча с Уругваем, одним из лидеров группы «А».

Приглашаем всех поболеть за наших! Вход свободный.

Проходить со спиртными напитками запрещено. Также организаторы обращают ваше внимание, что напитки в железных банках в зал тоже проносить нельзя. Для желающих перекусить, попить чай, кофе или прохладительные напитки в «Кристалле» будет работать кафе. Атрибутика с российским триколором приветствуется!

Также в этот день сахалинцы смогут поддержать флешмоб «Усы надежды», запущенный ведущим телешоу «Вечерний Ургант» Иваном Ургантом для поддержки сборной России по футболу на чемпионате мира. Для этого в «Кристалле» будет оборудована специальная фотозона, где каждый желающий сможет сфотографироваться, приложив к лицу накладные усы, и тем самым поддержать всероссийскую акцию.