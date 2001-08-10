В Южно-Сахалинске прошла легкоатлетическая эстафета «Я выбираю бег»
На беговые дорожки стадиона «Спартак» почти 200 спортсменов из Долинска и островной столицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Состязания прошли в двух возрастных группах. Младшие (2005-2006 г.р.) мчались с палочкой в малой шведской эстафете, где каждый следующий этап был длиннее предыдущего (100 + 200 + 300 + 400 метров). А юноши и девушки 2004 г.р. и старше выявили самых быстрых в смешанной эстафете 4 по 400 метров.
Победителем эстафеты в младшей возрастной группе у юношей стала команда «Южно-Сахалинск» (Фадеев, Янбаков, Заболиченко, Игнатченко). Время победителей — 2.36,2. На втором месте «Южно-Сахалинск-2» (2.54,8), на третьем – «Южно-Сахалинск-9» (2.57,7).
У девушек на старт вышли шесть команд. Одним из главных фаворитов считалась первая сборная Южно-Сахалинска, в составе которой бежала Виолетта Крышина. 13-летняя спортсменка уже не раз побеждала не только на дальневосточных, но и всероссийских соревнованиях.
- Я в основном бегаю 60 метров и с барьерами, а сегодня побегу 400 метров. Это не моя дистанция, но я постараюсь выложиться по максимуму и сделать все для победы, - говорит Виолетта перед выходом на дорожку.
Спортсменка, действительно, выложилась по максимуму и финишировала впереди всех конкуренток. Вместе с Виолеттой победительницами забега стали Анфиса Азизова, Маргарита Баевская и Анастасия Шпартеева. Первое место им принес результат 2.41,1 секунды. На втором месте – «Южно-Сахалинск-5» (Валерия И, Кристина Бакай, Алена Южакова, Юлия Плаксина), на третьем – «Южно-Сахалинск-3» (Арина Болот, Диана Палькина, Диана Колпакова, Яна Коваленко).
- В старшей возрастной группе эстафета будет смешанной. Первые два этапа по 400 метров бегут девушки, два заключительных круга – юноши, - поясняет главный судья соревнований Иван Чиванов.
Этот забег стал самым интригующим. Его победитель определился только на последних метрах дистанции. Данил Нетяго опередил Евгения Сергеева на 0,2 секунды и принес своей команде награды за первое место. Их заслужили Кристина Коровина, Анастасия Киреева, Никита Тюлюков, Данил Нетяго.
Серебряные призеры – Алиса Платонова, Александра Понизович, Александр Кузьмин, Евгений Сергеев. Тройку призеров замкнули Мария Метраковская, Валентина Перелыгина, Максим Егоров и Максим Кругликов.
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