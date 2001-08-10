В ледовом дворце «Кристалл» прошла трансляция матча Уругвай - Россия
В ледовом дворце «Кристалл» продолжаются трансляции матчей чемпионата мира по футболу. На этот раз южносахалинцы наблюдали за игрой между командами Уругвая и России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
С каждым матчем сборной России по футболу количество сахалинских болельщиков, которые приходят поддержать спортсменов, увеличивается. В ледовый дворец, несмотря на позднее время, приходят семьями с детьми. В этот раз организаторы трансляций предложили сахалинцам поддержать акцию, запущенную Иваном Ургантом - #усынадежды. Фотографии с усами и хэштегом разошлись по просторам интернета.
- Мы верим в нашу команду, верим в победу! Хотелось бы, чтоб они выиграли. Россия - чемпион! - высказывались любители футбола в начале матча.
Первые минуты матча показали, что в этот раз россиянам придется нелегко. Сахалинцы молча восприняли первый гол. После нескольких попыток футболистов попасть в ворота уругвайцев некоторые болельщики на несколько минут выходили в холл ледового дворца. После небольших променадов возвращались обратно. Напряжение росло с каждой минутой.
- Все равно наши ребята молодцы. Были ошибки, но они сражались до последнего, - подвели итог болельщики.
Следующий матч сборной России состоится в воскресенье, 1 июля. Трансляция также состоится в ЛД «Кристалл». Вход свободный.
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