Всероссийский олимпийский день на Сахалине отметят экстремальным забегом
1 июля сахалинцы и гости острова смогут проверить свои силы в испытаниях «Олимпийская вертикаль» и «Командная эстафета». В первой дисциплине им предстоит покорить склон «Армейка» (протяжённость 300 метров), а во второй - добежать от нижней станции канатной дороги СТК «Горный воздух» до средней станции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Этот праздник уже стал традиционным в регионе. В прошлые года проводился забег по дороге на «Горный воздух», но в этом году мы решили изменить формат, внести что-то новое. Мероприятие станет интересно для всех любителей спорта, - отмечает ответственный секретарь Олимпийского совета Сахалинской области Яна Краснова.
На сегодняшний день заявки на участие подали 155 человек из 7 регионов и 17 городов РФ. Среди них 112 мужчин и 43 представительницы прекрасной половины. Спортсмены разного возраста. Помериться силами в «Командной эстафете» вызвалось 64 человека, в «Олимпийской вертикали» - 91.
Регистрация проводится до конца сегодняшнего дня (26 июня). У островитян ещё есть возможность подать анкеты и поддержать Всероссийский олимпийский день. Для участия необходимо пройти регистрацию.
Напомним, к соревнованиям допускаются лица старше 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
В «Командной эстафете» смогут принять участие 4 человека (мужчины, женщины или команды со смешанным составом). Количество мужчин и женщин в команде не определено, каждая из них сама формирует себе состав.
«Олимпийская вертикаль» проводится в личном зачете как у мужчин, так и женщин. Желающие также могут поучаствовать и в командной эстафете. При себе необходимо иметь справку от врача. Страховку предоставляют организаторы.
Выдача стартовых номеров начнётся в 9:30. Открытие «Командной эстафеты» в 11:00. Забег «Олимпийская вертикаль» стартует в 12:00.
Победители соревнований получат памятный приз – телевизор.
Те сахалинцы, которые не могут или не хотят принимать участие в соревнованиях, смогут посмотреть захватывающие поединки фестиваля единоборств. Боксерский ринг, который любезно предоставила региональная федерация бокса, развернется прямо на средней площадке СТК «Горный воздух». Здесь же, на средней площадке спортивно-туристического комплекса, пройдёт награждение победителей конкурса рисунков I зимних Международных игр «Дети Азии».
XXIX Всероссийский олимпийский день, посвящен Юношеским Олимпийским играм-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина).
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