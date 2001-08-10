«Сахалин-2002» победил в первом матче зонального турнира всероссийских соревнований по футболу
В Уссурийске стартовали Всероссийские соревнования по футболу среди команд спортивных школ юношей 2002 г.р. В зональном турнире («Дальний Восток») принимают участие «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск» и ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Согласно Положению, командам предстоит сыграть друг с другом по два матча. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
«Сахалин-2002» начал состязания матчем с «Лучом-Энергией». С первых минут островные футболисты продемонстрировали серьезный настрой. Однако соперник не отсиживался в обороне. Поэтому первый тайм проходил на встречных курсах.
В середине тайма «Луч-Энергия» подал несколько угловых. Один из розыгрышей завершился попаданием в штангу. А еще через несколько минут игрок «Луча-Энергии» послал мяч в ворота. Правда, он при этом находился в очевидном офсайде, и судья гол не засчитал.
В середине первого тайма отличился «Сахалин-2002». Владислав Губко прострелил с фланга в район одиннадцатиметровой отметки. Первым на мяче был Максим Батраков, чей удар парировал голкипер соперника. Но на добивании самым расторопным был полузащитник сахалинской команды Илья Зубченко, пославший мяч в сетку.
После перерыва «Луч-Энергия» усилил натиск, однако игроки «Сахалина-2002» уверенно сыграли в обороне и сохранили победный счет (1:0).
- Мы заслужили эту победу своим трудом, - подвел итог матча тренер «Сахалина-2002» Денис Красилевский.
Добавим, что сегодня островная команда проведет второй матч. Ее соперником будет «СКА-Хабаровск».
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