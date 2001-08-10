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14:38, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
В турнире по грэпплингу сахалинские борцы заняли призовые места
В Хабаровске прошел всероссийский турнир «Кубок борцовского единства» по спортивной борьбе грэпплинг. Сахалинскую область представляли спортсмены бойцовского клуба «Ахмат» из Южно-Сахалинска во главе с Явером Меджидовым.
Игорь Эртен (весовая категория 77 килограммов) провёл 5 встреч, занял 2-е место. Глеб Дмитриев (66 килограммов) провёл 3 встречи и, уступив в 1/4 финала, занял 3-е место.
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