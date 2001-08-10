«Кристалл» в Южно-Сахалинске закроется до августа

Со 2 июля ледовая арена дворца спорта «Кристалл» закрывается на проведение ежегодных профилактических работ. Об этом ТИА «Острова» рассказали во дворце спорта.

Накануне долгого перерыва в работе ледовой арены сахалинцев приглашают провести 1 июля на коньках. Сеансы массового катания пройдут на льду «Кристалла» с 9:00 до 19:45 часов. Между каждым сеансом будет сделан перерыв для заливки льда. Начало сеанса каждый час. Также будет работать прокат коньков. Гостей ждут зажигательная атмосфера и приятная музыка.

Также 30 июня с 22:00 до 01:00 на льду «Кристалла» состоится традиционное мероприятие для любителей фигурного катания и нестандартных ночных развлечений «Ночь на льду».

Сроки проведения плановых работ в «Кристалле» уже на протяжении пяти лет не меняются. Теплый период в середине лета является оптимальным временем для закрытия ледовой арены на профилактику. Спортсмены разъезжаются на учебно-тренировочные сборы или уходят на каникулы, поэтому дискомфорта от временной недоступности льда фигуристы и хоккеисты не испытывают.

Планируется, что ледовая арена «Кристалла» распахнет свои двери для спортсменов в середине августа.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.