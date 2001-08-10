Акция «Чистый Берег» пройдет в Невельском районе

Завтра, 30 июня, в 11.00 на пляже села Лопатино в Невельском районе пройдет традиционная экологическая акция «Чистый Берег».

Организатором экологического субботника выступает региональный фонд «Родные острова» и администрация Невельского городского округа.

До места проведения акции можно добраться на своим ходом. Сбор в 11.00 в Лопатино у кафе «Амур», сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде.

Кроме этого, для всех желающих будут организованы автобусы из Невельска до Лопатино и обратно. Сбор на парковке администрации Невельского городского округа (г.Невельск, ул.Ленина, 15). Отъезд автобусов в 10.00.

Для участников экологической акции будет проведена концертная программа, организовано питание и экологические игры с приятными сюрпризами, а также лотерея.

- Особенно актуальна акция «Чистый Берег» в год волонтера, - отметил президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. Будем надеяться, что Сахалинцы станут внимательнее относиться к родному району и родному краю. Эта акция учит, что все в наших руках и зависит от нас самих. Приглашаем всех неравнодушных.