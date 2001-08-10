На Сахалине отметили всероссийский Олимпийский день

XXIX Всероссийский Олимпийский день посвящен юношеским Олимпийским играм — 2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Новый формат празднования Всероссийского Олимпийского дня решили попробовать организаторы в этом году. Участникам предстояло пробежать «командную эстафету» и проверить себя на «Олимпийской вертикали». В эстафете приняло участие 22 команды, в каждой по 4 человека.

- В этом году мы выбрали новый формат и не ошиблись. В общей сложности приняло участие 238 человек. Я думаю, что в следующем году продолжим в этом же формате. Спасибо сахалинцам, что они не испугались высоты и поддержали наш праздник, - рассказывает ответственный секретарь Олимпийского совета Сахалинской области.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился и.о. министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

- Я рад приветствовать вас сегодня в это утро на физкультурном мероприятии. Наши сахалинцы активно занимаются физической культурой и спортом, и это отмечают все: гости, которые приезжают, сами жители региона. Я желаю вам всех достойно пробежать трассу, потому что она будет не из легких, - сказал Егор Умнов.

Кузьмина Анна представляет команду «волонтеров». Так ребята решили поддержать спортсменов, ведь им часто приходится помогать им на соревнованиях.

- Сегодня мы решили сделать еще одно дело. Теперь не для окружающих, а для себя. Решили забежать на «Горный воздух». Волонтер должен быть всегда готов, поэтому сегодня на энтузиазме будем забегать, - поделилась участница забега.

Первое место в командной эстафете досталось «Фениксам». Они преодолели гору за 05:23,7. Второе место у школы зимних видов спорта. Они забрались за 05:41,3. Третье место у команды «ТурбоДяди». Их время 05:47,0

После эстафеты все внимание участников было приковано к трассе «Армейка». Страты были раздельные. Первыми на верх отправились мужчины. Затем женщины.

У мужчин первым оказался Александр Ябуров. Он с самого начала шел в лидерах. Спортсмен получил телевизор. Второе место у Александра Несмеева, третье у Алексея Черноусова.

У женщин обладательницей телевизора и первого места стала Ульяна Миколова. Второе место у Марии Муратовой и третье место у Марины Черноусовой.

Организаторы в этот день удивляли не только экстремальным забегом. Впервые на средней площадке комплекса появился бойцовский ринг. Спортсмены показали зрелищные и бескомпромиссные поединки по кикбоксингу, рукопашному бою, ММА.

Именно на ринге свои призы получили участники областного конкурса рисунков, который проводила Дирекция I зимних Международных игр «Дети Азии» совместно с министерством образования области, которые в 2019 году пройдут на Сахалине. Победители и призеры получили сертификаты магазина «Скимир».

Денис Харханов приехал за подарком из Поронайска. Мальчик любит играть в футбол и катается на велосипеде.

- Я рисовал биатлон. Мама мне немножко помогала, но так я сам рисовал. Я буду следить за играми и поддерживать сахалинскую команду, - поделился Денис.

Роман Ветюгов приехал из Корсакова. Он занял третье место в категории 5-8 лет.

- Я хочу сказать спасибо своей учительнице за то, что она научила меня рисовать. Конечно, я буду болеть за сахалинцев, - рассказал Роман Ветюгов.

Мария Школа стала самой юной участницей конкурса. Ей всего шесть лет. Она получила специальный приз от конкурсного жюри- возможность посетить все соревнования. Причем расходы за проживание, питание и проезд возьмет на себя дирекция игр. Мария приехала из с. Стародубское.

Во время празднования Всероссийского Олимпийского дня Юрий Чемодуров из рук и.о. министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егора Умнова получил сертификат почетного посла игр «Дети Азии».

- Спасибо, я очень рад стать послом игр. Это очень почетная миссия, ответственная, - заметил Юра.

Еще одним соревнованием, которое проходило во время празднования Всероссийского Олимпийского дня, стал вело заезд. Любители велоспорта поднялись по западному склону горы «Большевик» по трассе «Серпантин». Здесь победителем стал Илья Бобров (15,06), Константин Цымбал (17,21) второй, Александр Исаев(18,4) третий. У девушек Мария Исаева (25,15) была первой, второй стала Виктория Жарникова (27,23), Елена Вилькер(34,19) стала третьей.