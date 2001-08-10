Сахалинские горнолыжники завоевали медали всех достоинств на всероссийских соревнованиях

В Терсколе (Кабардино-Балкария) завершились Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса». Заключительным видом программы стал специальный слалом, победителей которого выявили в двух возрастных группах (до 14 и до 16 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

У девушек в младшей возрастной категории лучшей стала сахалинская горнолыжница Карина Гайдамащук. Еще одна представительница островного региона – Полина Екимкова – завоевала бронзовую награду. Четвертой финишировала Алина Артамонова (Южно-Сахалинск).

У юношей до 14 лет в ТОП-10 пробились четверо сахалинцев. Правда, на пьедестал почета им подняться на удалось. Александр Долотов показал шестой результат, Федор Клапцов – восьмой, Никита Шастин – девятый, И Хен Бок – десятый.

В заездах девушек старшей возрастной группы второе место в активе Лины Литвиновой. У Дарьи Медзиновской – четвертое время по итогам двух попыток, а у Софии Коваленко – восьмое.

Федор Федорян занял пятую строчку итогового протокола в состязаниях юношей, а Эдуард Сидоренко – шестую.