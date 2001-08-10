Хоккейную команду «Сахалин» в новом сезоне возглавит Сергей Востриков. Последнее место работы пятидесяти четырёх летнего специалиста клуб «Молот-Прикамье», выступающий в Высшей хоккейной лиге. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПСК «Сахалин».

В списке наград и достижений Сергея Вострикова числятся золотые медали чемпионата мира среди молодежи (1984 г.) и Всемирной Универсиады (1986 г.), неоднократные победы в чемпионатах Италии и звание лучшего бомбардира этой страны (1996/97), а также серебряные и бронзовые медали чемпионатов СССР (1988/89, 1991/92), (1989/90). Сергей Леонтьевич защищал цвета шести команд: «Торпедо» (Тольятти) (1981-87), «Химик» (1987-1990), ЦСКА (1990-92), «Больцано» (1992-99), «Аугсбург Пантер» (1999-2003), «Молот-Прикамье (2003-04)»

Тренерскую карьеру Сергей Востриков начал в 2007 году в качестве старшего тренера ХК «Лада». В сезоне 2010 – 2011 г. специалист занял пост главного тренера команды. С 2016 по 2018 годы руководил тренерским штабом ХК «Молот-Прикамье». В последнем сезоне Востриков вывел пермяков в плей-офф, где команда проиграла в первом раунде будущими чемпионами ВХЛ команде «Динамо-СПб».

Помогать Сергею Вострикову будет коллега по тренерскому цеху в команде «Молот-Прикамье» Олег Дубровин, специалист по работе с вратарями Сергей Хальзев, работавший в командах ВХЛ «Спутник» и ТХК, а также Николай Карасев, в прошлом сезоне входивший в тренерский штаб островной команды.

3 июля под руководством нового главного тренера команда провела первую тренировку в рамках УТС, которые проходят в Беларуси в центре олимпийском подготовки «Раубичи». В стартовый день спортсмены провели занятие в тренажерном зале, где прошло тестирование на силовые показатели и выносливость , и поиграли в баскетбол. На сегодняшний день в УТС участвуют 21 спортсмен, в том числе хоккеисты с действующими контрактами: нападающие Алексей Еремин, Виталий Зацепилин, Артем Леонов, Андрей Голышев, Михаил Климчук, защитники Владимир Логинов, Дмитрий Фахрутдинов, Роман Алексеев, Федор Храпак, вратари Андрей Стельмах, Денис Короваев.