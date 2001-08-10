Сергей Савранчук стал главным тренером молодежной команды волейбольного клуба "Сахалин". Специалист родился в Приднестровье, в городе Дубоссары в 1990 году. Уже в начальной школе начал увлекаться волейболом. Выступал за университетскую команду республики Молдова на позиции связующего и либеро. В составе клуба "Динамо-МВД" стал чемпионом страны в сезоне 2008-2009. В 2012 году переехал в Сахалинскую область. Об этом ТИА "Острова" сообщили в ПСК "Сахалин".

"Наша команда выступает в молодежной лиге чемпионата России. Состав совсем юный, но цели у нас амбициозные. В предстоящем сезоне, мы будем биться за самые высокие места. Надеюсь, что в будущем, кто-то из молодежной команды попадет в основной состав ВК "Сахалин" и будет выступать в Суперлиге", заявил Сергей Савранчук.