Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2018
Сегодня 00:09
63,23|73,71|77,94
Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
11:12, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сергей Савранчук стал главным тренером молодежной команды волейбольного клуба "Сахалин"

Сергей Савранчук стал главным тренером молодежной команды волейбольного клуба

Сергей Савранчук стал главным тренером молодежной команды волейбольного клуба "Сахалин". Специалист родился в Приднестровье, в городе Дубоссары в 1990 году. Уже в начальной школе начал увлекаться волейболом. Выступал за университетскую команду республики Молдова на позиции связующего и либеро. В составе клуба "Динамо-МВД" стал чемпионом страны в сезоне 2008-2009. В 2012 году переехал в Сахалинскую область. Об этом ТИА "Острова" сообщили в ПСК "Сахалин".

"Наша команда выступает в молодежной лиге чемпионата России. Состав совсем юный, но цели у нас амбициозные. В предстоящем сезоне, мы будем биться за самые высокие места. Надеюсь, что в будущем, кто-то из молодежной команды попадет в основной состав ВК "Сахалин" и будет выступать в Суперлиге", заявил Сергей Савранчук.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?