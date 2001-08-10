Чемпионки Европы по чирспорту вернулись на Сахалин
Команда Сахалинской области Kristal grace принесла в копилку Сборной России – «золото», завоевав Первое Место в дисциплине «Чир-джаз группы» (юниоры/юниорки). Таким образом золото Чемпионата Европы по чир - спорту отправилось на Сахалин.
Спортсменок приехали поздравить директор ЛД «Кристалл» Александр Коноваленко и представитель министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Никита Гриник.
- От лица министерства я поздравляю вас с этой значимой победой. Выражаю огромную благодарность вашим тренерам, которые сделали все, чтобы вы смогли достойно представить островной регион на чемпионате Европы, - заметил Никита Гриник.
С 30 июня по 1 июля в столице Финляндии Хельсинки прошел чемпионат Европы по чир-спорту. В состав сборной России вошли сахалинские спортсменки - 22 человек, воспитанницы отделения чир - спорта Дворца спорта «Кристалл» и школы танца «Grace". В Чемпионате Европы приняло участие более 3000 спортсменов из 26 европейских стран. Соревнования проводились в 12 дисциплинах, за 2 дня зрители увидели более 150 выступлений.
- На чемпионате России проходили отборочные соревнования в феврале месяце. От нашей страны прошли две команды – Сахалинская область и Нижний Новгород. Вот именно с ними нам и пришлось соревноваться. Наша задача была выиграть именно их. Так и получилось. Сахалин был первым. Второе место у Украины, а третье место у Нижнего Новгорода.
В итоге сахалинцам удалось завоевать не только первое место в дисциплине «Чир-джаз группы» (юниоры/юниорки), но и 2 золотые награды, 1 серебро и 2 бронзы.
- Очень радостно, что мы можем добиваться таких высоких результатов находясь на таком далеком острове. Наши тренеры нам очень помогают, они лучшие, - делятся спортсменки. Когда мы узнали, что заняли первое место, то плакали все от счастья. Сейчас вспоминаем и опять плакать хочется.
Перед чемпионатом Европы спортсменки прошли учебно-тренировочные сборы в Санкт-Петербурге в центре «Кавголово» на базе Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.
У спортсменок будет всего три дня на отдых и опять на сборы. На Сахалин приедет команда по чир-спорту из Японии. Они являются действующими чемпионами Мира - командой Kashiwa Golden Hawks, которые пробудут в Южно-Сахалинске с 10 по 20 июля. Уже совсем скоро островные спортсменки отправятся на чемпионат Азии и Кубок России
Сегодня в островном регионе чир - спортом занимается более 500 спортсменок. Сборная Сахалинской области входит в тройку лучших команд России и сильнейшая команда среди стран Европейского Союза.
Источник: министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
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