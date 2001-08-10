Футболисты Сахалина начали зональный турнир всероссийских соревнований с победы

В Уссурийске стартовали игры первого круга Всероссийских соревнований среди команд спортшкол юношей 2003 года рождения. На старт зонального турнира («Дальний Восток») вышли футболисты пяти команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Медали состязаний будут оспаривать ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск), РСДЮФШ (Нерюнгри), «Перспектива» (Уссурийск).

В матче открытия «Сахалин-2003» нанес поражение «Лучу-Энергии» со счетом 2:1. У соперника два гола забил Никита Бойко: один в ворота соперников, один – в свои. А в составе островной команды отличился Родион Бозоров.

Во второй игре дня «СКА-Хабаровск» разгромил «Перспективу» (4:1). У победителей «дубль» на счету Павла Губкина, по одному голу забили Алексей Постушенко и Роман Павличенко. У проигравших гол на счету Олега Ключко.

Сегодня в 15:30 «Сахалин-2003» сыграет со «СКА-Хабаровск». Это будет один из судьбоносных матчей. Победитель игры сделает весомую заявку на победу в первом круге.