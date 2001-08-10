Участниками областного этапа спартакиады пенсионеров стали 10 сахалинцев

В Южно-Сахалинске начался региональный этап спартакиады пенсионеров России. В островную столицу приехали свыше 80 возрастных спортсменов из 10 муниципалитетов. В течение двух дней они будут состязаться в семи видах спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Мы сегодня видим как работающих, так и неработающих пенсионеров. Очень рады, что приехали команды из Поронайска, Ноглик, Охи. Команды с юга острова с самого начала включились в Спартакиадное движение, а вот северяне приехали впервые. Мы вносим свой вклад в решение задачи Президента РФ В.В. Путина, который поставил цель довести к 2030 году среднюю продолжительность жизни в нашей стране до 80 лет. Очень приятно, что за последние пять месяцев этот показатель в Сахалинской области вырос до 70,2 года, - говорит координатор проекта «Старшее поколение – вторая молодость» Елена Столярова.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Он поздравил спортсменов с началом соревнований и пожелал им яркой и бескомпромиссной борьбы.

- Не могу назвать вас ветеранами и пенсионерами. Поэтому говорю: «Здравствуйте, спортсмены! – начал свое выступление Егор Умнов. - Мне очень приятно видеть, как развивается этот проект в области. Помню, как лет пять назад, когда я работал руководителем городского управления физкультуры, мы провели первые соревнования для пенсионеров на муниципальном уровне. С трудом набрали человек 15. Теперь же благодаря вашей энергетике число участников с каждым годом становится все больше и больше. Сегодня здесь собрались уже представители десяти районов. Я надеюсь, что в дальнейшем участников будет еще больше!

И действительно, география участников расширяется с каждым годом. Но растет не только она, но и успехи наших спортсменов. Так, в 2017 году сборная Сахалинской области заняла 16-е место в общем зачете среди 50 команд на всероссийской Спартакиаде пенсионеров. Это стало возможных благодаря той самой энергии и энергетике, о которых говорил заместитель министра.

Кто-то в шестьдесят лет сутки напролет не встает с дивана, а кто-то начинает утро с многокилометрового пробега. Кто-то из участников Спартакиады занимался спортом всю жизнь и даже после выхода на пенсию решил не бросать любимое дело, а кого-то ежедневные физические нагрузки спасают от хандры и болезней. Главное, как подчеркивают участники, сердцем не стареть.

- Вы спрашиваете, как сохранить бодрость духа? – улыбаются они. - Все очень просто: надевайте кроссовки и бегите в лес. Поверьте, если втянетесь, будете от каждой пробежки получать огромное моральное и физическое удовольствие.

Будем надеяться, что моральное и физическое удовольствие получат все участники областной Спартакиады.

- Сегодня у нас по плану соревнования по стрельбе и дартсу. Затем – обед, после которого начнутся состязания по плаванию и шахматам. Завтра утром пройдет кросс, после него – настольный теннис. А в 14:30 начнется заключительный вид программы – комбинированная эстафета, - перечислил главный судья соревнований Владимир Забелин.