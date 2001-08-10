Больше 80 спортсменов приняли участие в Дне рыбака в Невельске

Больше 80 спортсменов приняли участие в спортивном празднике, посвященному Дню рыбака в Невельске. Первыми были разыграны комплекты наград в пляжной борьбе. За кубок регионального фонда «Родные острова» боролись 84 участника из Макарова, Невельска, Шахтерска и Южно-Сахалинска. Судьи отмечают, что в 2017 году, когда эта дисциплина впервые стала частью праздника, было всего 35 спортсменов.

Большинство золотых наград уехали в областной центр – команда из Южно-Сахалинска забрала 9 кубков, 4 золота у Невельчан и одна у борцов из Шахтерска, сообщили в региональном фонде.

В возрастной группе 2010 г.р. и младше комплект наград разыграли среди представительниц прекрасного пола. Весь пьедестал заняли Невельчанки. 1 место - Огурцова Акилина, 2 место у Гоковой Татьяны и 3 место – Лейком Маргарита.

Также судейской коллегией были выявлены победители в номинациях: «Самый юный борец» - (Федоров Роман - Невельск), «Приз зрительских симпатий» - (Караманиц Ростислав - Шахтероск), «За волю к победе» - (Черношкуренко Никита – Южно-Сахалинск), «За лучшую технику» - (Соломатин Даниил - Южно-Сахалинск).

В турнире по пляжному волейболу на кубок регионального фонда «Родные острова» заявились 7 команд. Не только Невельчане, но ребята из Горнозаводска и Южно-Сахалинска. В День рыбака, а турнир был приурочен именно к этому празднику, удача сопутствовала морякам. 1 место у команды «Рыбаки», 2 место у «Олимпа» и 3 место у «Спарты».

- Спорт воспитывает мужество, силу духа. Спорт учит преодолевать трудности. И символично, что все эти слова можно сказать о рыбаках, о людях, которых испытало море, - отметил президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. – Радует, что все больше жителей не только Невельска, но и всего Сахалина объединяются в этот праздник под эгидой спорта и здорового образа жизни.

Не подвела и погода. Участникам соревнований весь день сопутствовала не только удача, но и яркое солнце. Спортивные соревнования – неотъемлемая часть празднования Дня Рыбака и уже третий год подряд праздник поддерживает региональный фонд «Родные Острова».