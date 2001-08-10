На аэродроме Пушистый прошли гонки внедорожников
На аэродроме Пушистый завершились соревнования для внедорожных машин Rainforest Challenge Sakhalin.
«Два дня тяжелейших испытаний, в грязи, болоте, ямах и оврагах пытались пережить 13 экипажей автомобилистов и 10 квадроциклистов», - сообщили ТИА «Острова» в ЦТВС.
Не все этапы поддались каждому – были и обидные штрафные баллы, и непроход, и вынужденный уход с трассы из-за технических неполадок. Но никто и не говорил, что будет легко. Даже единственная участница RFC –квадроциклистка Анастасия Добровольская - не стала последней в своем классе, заняв восьмое место из десяти.
На RFC традиционно разыгрывались поездки в Малайзию – на мировой этап международных гонок. В классе «Абсолют» в этот раз снова не было равных экипажу из Приморья – Александр Круткин и Всеволод Воробьев выиграли 100%-ю оплату билета. На втором месте – Сергей и Валерий Панюшкины (также Приморье). Близнецы поедут на RFC за 50% стоимости. Третьими стали Антон Нечипоренко и Павел Краснухин, которые собрали свой автомобиль практически с нуля. Им достались билеты со скидкой в 30%. Ребята сражались в полную силу: несмотря на то, что уже на первом спецучастке лебедка машины вышла из строя, им удалось продолжить соревнования.
Лучшим квадроциклистом стал Александр Богрянский. В остальных классах места распределились следующим образом:
Light
1 Синев Сергей, Ухов Антон
2 Потоцкий Денис, Кристаленко Дмитрий (Приморский край)
3 Добрынин Дмитрий, Трифанов Александр
Medium
1 Панюшкин Сергей, Панюшкин Валерий (Приморский край)
2 Клебанов Иван, Пилипюк Александр
3 Суханов Станислав, Мухин Игорь
Hard
1 Круткин Александр, Воробьев Всеволод (Приморский край)
2 Нечипоренко Антон, Краснухин Павел
3 Хмелев Вадим Бедило Виталий.
Таким образом, сахалинскому экипажу лишь частично удалось выполнить свою амбициозную задачу – «порвать Приморье» на сахалинском RFC. Однако результат ребят все равно прекрасный, а учитывая полученный опыт, можно сказать, что они его стопроцентно улучшат.
Соревнования за три дня посетили около 5000 человек. Интересно, что в этом году из Приморья приехали не только участники, но и их болельщики. ЦТВС настаивает, что соревнования носят не только спортивный, но и туристический характер. На них можно и нужно приглашать гостей из других регионов.
Организаторами сахалинского этапа Rainforest Challenge выступают центр технических видов спорта, инициативная группа Suzuki Club Sakhalin, федерация автомобильного спорта Сахалинской области при поддержке правительства региона и холмского клуба «Внедорожник». Событие поддерживают компании «Старт-ДВ», «Эксперт», «СахКолор», «РЕСО-Гарантия» и бренд G-Energy.
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