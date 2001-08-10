Сахалинские гольфисты привезли пять медалей с первенства Приморья

Сахалинские спортсмены завоевали пять медалей на первенстве Приморского края по гольфу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили в посёлке Горные ключи, неподалеку от санатория «Изумрудный». Благодаря этому детям удалось сочетать участие в спортивном мероприятии с лечебными процедурами.

Турнир длился три дня. За пьедестал почёта боролось около 20 спортсменов, половина из которых представляли островной регион.

Участникам предстояло сыграть четыре игровых раунда, пройдя 72 лунки. Один раунд - 18 лунок, 54 удара. Формат игры – «на счет ударов без учета гандикапа».

Соревнования проходили в непростых условиях, температура воздуха достигала 33-35 градусов С. Несмотря на это, сахалинцам удалось положить в копилку нашей сборной пять медалей. Так, среди спортсменов 14-18 лет бронзу взяли Степан Фролов и Нелли Ким. Среди детей 6-13 лет медаль высшей пробы завоевала Полина Кардашева, серебро - Таисия Богословец, а бронзу - Матвей Скиданов.

Специальный приз «За стремление к победе» получил Артем Ким, которому недавно исполнилось 7 лет. Мальчик занимается гольфом два года и выступает на всех детско-юношеских турнирах.

- Несомненно, данный турнир станет хорошим уроком для сахалинских спортсменов. Впереди их ожидают первенство Москвы и турнир «От десяти и старше». Соревнования пройдут с 19 по 27 июля в Санкт-Петербурге и столице нашей родины, - отмечают в сахалинской федерации гольфа.