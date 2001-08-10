В Кристалле матч Россия-Хорватия увидели больше 500 сахалинцев

Более 500 сахалинцев болели за Россию на прямой трансляции матча в ледовом дворце «Кристалл». Но даже столь колоссальная поддержка, которая, безусловно, в это время царила на всех площадках нашей необъятной страны, не смогла помочь переломить итоговый ход игры и позволить России пройти в полуфинал мундиаля, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Первыми счёт открыли россияне. На 31-й минуте Денис Черышев точным попаданием с дальней дистанции забил гол в ворота соперника. Но уже на 39-й минуте хорваты сравняли счёт - мяч оформил Андрей Крамарич, пробив головой по воротам с близкого расстояния. Далее команды поочерёдно создавали друг другу опасные моменты и пытались забить, но каждый раз попытки завершались неудачей. В итоге основное время завершилось со счётом 1:1. Игра перешла в овертайм.

На 101-ой минуте ворота россиян поразил Домагой Вида. Получив право на штрафной, Марио Фернандесу (с подачи Алана Дзагоева) удалось забить ответный гол. Счёт сравнялся – 2:2. Судьбу игры решали послематчевые пенальти. Россия была в шаге от победы, но всё же хорваты одержали верх. Счёт 2:2 (по пенальти 3:4).

- Очень жаль… но это спорт, здесь побеждает сильнейший. Считаю, что наша сборная достойно показала себя на чемпионате, билась до конца. Это лучший результат, который Россия показывала на чемпионатах мира, - поделился один из болельщиков. – Прямые трансляции на большом экране – это здорово! Ощущение, будто присутствуешь на живом матче. Отличная альтернатива для тех, кто не смог поехать на чемпионат.