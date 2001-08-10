Победителем областного этапа Спартакиады пенсионеров России стала команда Поронайского района

В Южно-Сахалинске завершился региональный этап спартакиады пенсионеров России. На протяжении двух дней представители одиннадцати муниципалитетов острова страстно и азартно состязались в семи видах спорта в личном и командном первенстве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В программу спартакиады входили кросс, комбинированная эстафета, плавание, стрельба, дартс, шахматы и настольный теннис. Все участники соревнований – сторонники здорового образа жизни, которые не считают свой возраст препятствием для занятий спортом.

На церемонии открытия с приветственным словом к ним обратился заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

- Мне очень приятно видеть, как развивается этот проект в области. Благодаря вашей энергетике число участников с каждым годом становится все больше и больше. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем, - сказал заместитель министра.

Спортсмены элегантного возраста в островном крае на месте сидеть не привыкли. Не только в столице области, но и райцентрах им предоставляется максимум возможностей для занятий спортом. Пенсионеры – частые гости в бассейнах и тренажерных золах, на волейбольных площадках и в зале для игры в настольный теннис.

Кто-то в шестьдесят лет сутки напролет не встает с дивана, а кто-то начинает утро с многокилометрового пробега. Самые активные и позитивные спортсмены старшей возрастной группы своим примером показывают, что их гонка за рекордами еще далеко не закончена.

- Оздоровительное плавание для пожилых людей может стать стилем жизни и отличной профилактикой обострения хронических заболеваний. Плавание тонизирует сосуды, устраняет застой крови и улучшает ее циркуляцию в конечностях, помогает сохранить подвижность суставов пожилого человека, - перечисляют пользу занятий в бассейне медики.

Поэтому неудивительно, что плавание - один из самых любимых видов спорта у участников спартакиады. По их словам, после занятий в бассейне они чувствуют ощутимый прилив сил.

Естественно, что прилив сил вызывают и хорошие результаты. В этот раз победителями стали Наталья Красулина из Холмска (39,47 секунды) и Николай Полищук из Корсакова (35,05 секунды). Серебряные призеры – Галина Ковалёва (Корсаков) и Николай Хомяков (Южно-Сахалинск), бронзовые – Татьяна Коробенкова (Поронайск) и Владимир Нечаев (Ноглики).

В стрельбе первенствовала команда из Ногликского района. На втором месте – Южно-Сахалинск, на третьем – Невельск. В дартсе самыми меткими оказались спортсмены из Поронайска. Вторая сумма баллов в активе команды из Холмска, на третьем месте – Корсаков.

- В молодости я стрелял из малокалиберной винтовки и "воздушки". Сейчас появилась возможность посоревноваться. Это – здорово! - говорит 78-летний анивчанин Владимир Попов.

В шахматном турнире места распределились следующим образом: 1. Холмск. 2. Оха. 3. Южно-Сахалинск. В личном зачете победили Светлана Дударева (Южно-Сахалинск) и Владимир Юрьев (Холмск).

По итогам первого дня соревнований лидировала сборная Холмска (10 очков). Следом за ней были Южно-Сахалинск (13) и Поронайск (14). Как показали дальнейшие события, именно эти команды и заняли призовые места в командном зачете по итогам Спартакиады. Правда, порядок мест был несколько иным.

В настольном теннисе лучше всех проявили себя спортсмены из островной столицы. Серебряными призерами стали представители Поронайска, бронзовыми – холмчане. В личном зачете лучшими стали Ирина Прийменко (Оха) и Ким Пу Ген (Южно-Сахалинск).

Затем команда Поронайска победила в кроссе и комбинированной эстафете. Это позволило ей занять итоговое первое место в командном зачете:

Поронайск. Южно-Сахалинск. Холмск. Ноглики. Корсаков. Долинск. Анива. Углегорск. Невельск. Смирных. Оха.

- Мы вносим свой вклад в решение задачи Президента РФ В.В. Путина, который поставил цель довести к 2030 году среднюю продолжительность жизни в нашей стране до 80 лет. Очень приятно, что за последние пять месяцев этот показатель в Сахалинской области вырос до 70,2 года, - резюмировала координатор проекта «Старшее поколение – вторая молодость» Елена Столярова.

Всероссийская спартакиада пенсионеров пять лет назад задумывалась министерством спорта РФ как мероприятие, популяризирующее ЗОЖ среди пожилых людей. На деле же получилось, что ветераны спорта стали отличным примером для подражания своим детям и внукам. И это главный итог областного этапа Спартакиады пенсионеров России.