Ветеранов спорта Сахалина приглашают на открытое первенство по лёгкой атлетике
Открытое личное первенство Сахалинской области по лёгкой атлетике среди ветеранов пройдёт в областном центре 15 июля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
К участию приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 35 до 65 лет и старше. Представители сильной половины смогут помериться силами в беге на 60, 100, 800, 3000 метров, оздоровительной ходьбе на 3 км и толкании ядра. Представительницам прекрасного пола предлагается пробежать 60, 400 и 1000 метров, пройти 3 км и метнуть ядро.
Победителей и призёров соревнований наградят грамотами и медалями в каждой возрастной группе (35-39 лет; 40-44 года; 45-49; 55-59; 60-64; 65 лет и старше), но при условии участия не менее трёх человек в одном виде.
Состязания пройдут на стадионе «Спартак». Парад открытия состоится в 10:00, соревнования стартуют в 11:30.
Заявки на участие принимаются до 11 июля в главную судейскую коллегию по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7, или по телефону 8 (4242) 76-19-13, факс 8 (4242) 24-20-08. Справка от врача обязательна.
Цель мероприятия - популяризация лёгкой атлетики и здорового образа жизни, а также выявление сильнейших спортсменов ветеранов.
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