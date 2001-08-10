Сахалинцы Эллина Мороз и Иван Фурман принесли России золотую и бронзовую медали на втором этапе Молодёжной лиги Karate1 в городе Умаг (Хорватия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В соревнованиях принимали участие почти 2000 молодых спортсменов из 75 стран.

Российские каратисты завоевали 22 награды (8 золотых, 3 серебряные и 11 бронзовых), показав лучший результат. На втором месте оказались итальянцы (3-3-8), а на третьем хозяева турнира - хорваты (3-1-3).

Так, медалей высшей пробы в своих категориях удостоились Ахмед Ахмедов (Саратовская обл.), Егор Пулькин (Самарская обл.), Анна Щербина (Саратовская обл.), Михаил Поимцев (Саратовская обл.), Кирилл Кузнецов (Самарская обл.), Эллина Мороз (Сахалинская обл.), Данила Симаров (Самарская обл.) и Дмитрий Коняев (Санкт-Петербург).

Серебро взяли Максим Краснов (Пензенская обл.), Вадим Ручко (Москва) и Рустам Ахмедов (Саратовская обл.).

Бронза досталась Милане Муллаяновой (Республика Башкирия), Даниле Михайличенко (Санкт-Петербург), Кириллу Василевскому (Новосибирская обл.), Ивану Каргополову (Самарская обл.), Валерии Голубевой (Оренбуржская обл.), Владиславу Талдыкину (Пензенская обл.), Эрнесту Шарафутдинову (Республика Башкирия), Никите Федорову (Санкт-Петербург), Даниилу Камышову (Саратовская обл.), Ивану Фурману (Сахалинская обл.), Вячеславу Федотову (Орловская обл.).

Президент ФКР Сергей Цой и вся федерация поздравляет российских спортсменов с этим потрясающим результатом!

Далее Молодежная лига отправится в мексиканский Канкун (26-28 октября).