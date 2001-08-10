Тихоокеанское
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17:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы представили островной регион на Первенстве России по лёгкой атлетике

Сахалинцы представили островной регион на Первенстве России по лёгкой атлетике

Сахалинские легкоатлеты достойно представили островной регион на первенстве России среди  юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили в Челябинске. За пьедестал почёта боролось 530 человек из 62 регионов нашей страны. Честь Сахалинской области отстаивали шесть лучших спортсменов острова.

Карина Глебова пробежала стометровку за 12,02 секунды, заняв шестую строчку из 42-х спортсменок со всей России. Того же места удостоился Ильяс Нургалиев, преодолев 800 метров за 1.50,28 минуты (это третье быстрое время в истории сахалинских атлетов) и 1,5 км за 3.51,64 минуты. Также в десятку лучших вошёл Олег Сергеев, преодолев дистанцию 5 км за 14.56,0 минуты и заняв 9 место. Александре Толстихиной на 1,5-километровой дистанции удалось стать 12-ой, показав время 4.30,01 минут (личный рекорд).

Вадим Бубнов занял 7 место в метании копья, его результат - 63 м. 70 см. Светлана Кузьмина преодолела 400 метров с барьерами за 1.04,25 минуты.

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