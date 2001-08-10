Сахалинцы представили островной регион на Первенстве России по лёгкой атлетике

Сахалинские легкоатлеты достойно представили островной регион на первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили в Челябинске. За пьедестал почёта боролось 530 человек из 62 регионов нашей страны. Честь Сахалинской области отстаивали шесть лучших спортсменов острова.

Карина Глебова пробежала стометровку за 12,02 секунды, заняв шестую строчку из 42-х спортсменок со всей России. Того же места удостоился Ильяс Нургалиев, преодолев 800 метров за 1.50,28 минуты (это третье быстрое время в истории сахалинских атлетов) и 1,5 км за 3.51,64 минуты. Также в десятку лучших вошёл Олег Сергеев, преодолев дистанцию 5 км за 14.56,0 минуты и заняв 9 место. Александре Толстихиной на 1,5-километровой дистанции удалось стать 12-ой, показав время 4.30,01 минут (личный рекорд).

Вадим Бубнов занял 7 место в метании копья, его результат - 63 м. 70 см. Светлана Кузьмина преодолела 400 метров с барьерами за 1.04,25 минуты.