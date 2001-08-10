Сахалинцы приняли участие в первенстве Дальнего Востока по пожарно-спасательному спорту

5 июля в Благовещенске завершилось первенство ВДПО по пожарно-спасательному спорту среди команд Дальневосточного федерального округа. Сахалинскую область представляли 25 спортсменов, в числе которых 14 детей младшей, средней и старшей возрастных групп. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Места в общекомандном зачёте распределялись исходя из результатов выступления всех участников, независимо от возрастной группы, т.е. чтобы победить, необходимо было показать наилучшие результаты как взрослым, так и юным спортсменам.

На пьедестал почёта сахалинцы поднялись уже в первый день соревнований – 2 июля. По итогам дисциплины «Штурмовая лестница, 2-й этаж учебной башни» (девушки младшей группы), первое место завоевала Олеся Смирнова, ей же досталось и третье место в 100-метровой полосе с препятствиями. За свои исключительные скоростные способности, спортсмены других команд уважительно называют её – «Сахалинской ракетой». Показав такие выдающиеся спортивные результаты, Олеся выполнила норматив на III взрослый разряд по спортивно-прикладному спорту и была приглашена к участию в Первенстве МЧС России на Кубок ЦС ВДПО и Кубок князя Львова, проведение которого запланировано на конец июля в г. Уфа.

Развернулась упорная и напряжённая борьба за право быть лучшими в этапе соревнований «Боевое развертывание». По правилам мужчины могли выполнить забег два раза, юношам и девушкам была предоставлена только одна возможность. В захватывающим дух состязании сахалинцы Дмитрий Незванкин, Антон Скоблев, Виктор Цой, Леонид Долгачев, Рустам Байтемиров и Виталий Ковылин смогли вырвать 2 место в своей возрастной категории, уступив лишь сборной Приморского края, участники которой прочно держат позиции, завоёвывая первые места из года в год.

Значительный вклад в общекомандную копилку баллов также внесли девушки. Женская команда, состоящая из трех возрастных групп, заняла 2 место в дисциплине «Пожарная эстафета».

«Наша команда старалась изо всех сил. Для получения высших результатов, конечно, нужна материально-техническая база в Южно-Сахалинске. Необходим манеж, чтобы продолжать заниматься в зимний период года. В планах есть обращение к руководству с предложениями по совершенствованию тренировочной базы – это позволит привлечь больше взрослых и детей к занятиям пожарно-прикладным спортом, а значит и повысить общий уровень сборной команды Сахалина. Хорошие результаты выступлений наших девушек и юношей позволяют с оптимизмом смотреть в будущее» - поделился впечатлениями от соревнований тренер сборной команды Сахалинской области по пожарно-спасательному спорту Константин Терновский.

В прошедшем чемпионате Дальневосточного федерального округа приняли участие 9 команд со всего административного формирования. В общекомандном зачёте сборная Сахалинской области заняла пятое место.

Коллектив Главного управления МЧС России по Сахалинской области благодарит коллег за проявленную волю к победе и желает им отличных результатов на следующих соревнованиях.