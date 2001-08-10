В Южно-Сахалинске чествовали участниц чемпионата Европы по чир спорту

Мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил юных сахалинок, блистательно выступивших на чемпионате Европы по чир спорту в Хельсинки. За победу в нем боролись более 3000 спортсменов из 26 европейских стран. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Сборная команды России, в состав которой вошли 22 воспитанницы южно-сахалинской школы танца «Грэйс», одержала победу в дисциплине «Чир джаз группы» (юниоры/юниорки). Кроме этого сахалинские представительницы чир спорта завоевали 2 золотые награды, 1 серебро и 2 бронзы.

С приветственным словом к тренерскому составу и участницам команды Сахалинской области обратился Сергей Надсадин. Он поблагодарил девушек за безупречное выступление на международном соревновании и в торжественной обстановке вручил им благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска.

- Мне всегда приятно говорить об успехах наших земляков, тем более о спортивных достижениях такого уровня. Наши девушки не только смогли обойти своих коллег по чир спорту из России - команду Нижнего Новгорода, но и стали лучшими в Европе. Первое место в дисциплине «Чир джаз группы» принесло золото сборной России по чир спорту - именно благодаря вам команда страны показала такой достойный результат на престижных соревнованиях, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Как рассказала председатель Федерации Чир спорта Сахалинской области Кристина Лях, воспитанницы школы «Грэйс» принимают активное участие в культурной жизни областной столицы, выступают на общегородских мероприятиях с яркими, динамичными номерами. Администрация города всесторонне поддерживает движение чирлидинга на Сахалине и плотно взаимодействует с общественной спортивной организацией по вопросам развития этого вида спорта.

Напомним, что в островном регионе чир спортом занимается более 500 спортсменок, которые демонстрируют высокие результаты как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Сейчас спортсменки готовятся к выступлению на предстоящем чемпионате Азии и Кубке России.